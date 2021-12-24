2021年12月24日，海尔集团创业37周年纪念会暨链群合约研究中心成立仪式在新落成的海尔卡奥斯体验中心海尔大讲堂举行。会议以“链群合约自进化、生态价值自循环”为主题，海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰发表题为《以人的价值最大化为宗旨，开创生态引领新格局》的演讲。

周云杰发表《以人的价值最大化为宗旨，开创生态引领新格局》演讲。受访者供图

在演讲中，周云杰提出海尔链群合约进化的方向——链群联合体。据了解，作为海尔组织发展新方向，链群联合体是链群合约的发展方向，即各链群以用户为中心实现自驱动、自进化，链群之间形成有机的协同，共同为用户创造更好的体验。海尔链群合约进化为链群联合体，在颠覆科层制、解决大企业病的基础上，规避企业成为帝国后分崩离析的局面。同时，由清华大学技术创新中心提供学术支持，国际管理学者联合成立的“链群合约研究中心”将深入探究链群合约更为丰富的创新应用场景，更好赋能全球企业转型升级。

周云杰从组织、品牌、模式三个维度阐释未来发展的新格局，即在海尔以人单合一模式创物联网时代生态品牌的道路上，从创立国际标准或新范式引领的高起点上，锐意进取，去追求跨文化、跨区域、跨行业背景下可运用、可评价、可循环进化的绩效转化升级。他表示，组织的新格局即链群联合体所体现出的“人的价值最大化”，是让每个员工成为创新的主体，以实现员工价值最大化；品牌的新格局期望通过创新价值、传递价值、分享价值的价值循环，在员工价值最大化基础上实现了用户价值最大化；模式的新格局是将员工价值最大化统一在用户价值最大化上，并通过“链群合约、增值分享”的核心驱动，吸引生态方蜂拥而至，实现生态各方价值最大化。

链群合约研究中心成立仪式。受访者供图

此外，在本次海尔创业37周年纪念会上，海尔集团新一届董事局领导团队首次集体亮相，董事局副主席、执行副总裁谭丽霞主持会议，董事局副主席、总裁梁海山致辞，董事局主席、首席执行官周云杰发表创业纪念日讲话。

(责编：董童、李源)