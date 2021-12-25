人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，全国打击侵权假冒工作办公室主任视频会议召开。会议总结2021年打击侵权假冒工作，研究2022年重点任务。会议指出，世界知识产权组织发布《2021年全球创新指数报告》，中国创新能力排名第12位，持续保持创新引领积极态势。

会议指出，2021年，按照党中央、国务院决策部署和全国打击侵权假冒工作领导小组安排，各地、各成员单位不断加大知识产权保护力度，严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，在法治建设、行政执法、司法保护、监管效能、协作配合、宣传引导、国际合作等方面取得长足进步，国际社会给予积极评价。

会议强调，我国已经开启知识产权强国建设新征程，面对新形势新任务新挑战，要进一步提高政治站位、强化责任担当，从服务国家经贸大局、推进高质量发展、满足人民群众美好生活需要高度，进一步增强做好打击侵权假冒工作使命感、责任感、紧迫感。

会议要求，各地、各成员单位要聚焦民生需求和社会关切，强化节假日市场重点治理，严密组织打击侵权假冒绩效考核，多措并举打好2021年收官之战；要统筹谋划2022年重点工作，加大对互联网领域、农村和城乡结合部市场、进出口环节监管整治，强化线上线下一体化执法；要大力推进协作机制建设，强化跨区域跨部门执法联动，以更严格的标准、更加务实的举措，统筹推动打击侵权假冒各项工作取得新进展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

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