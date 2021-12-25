人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

报告：中国创新能力位居世界第12位 持续保持创新引领积极态势

2021年12月25日09:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，全国打击侵权假冒工作办公室主任视频会议召开。会议总结2021年打击侵权假冒工作，研究2022年重点任务。会议指出，世界知识产权组织发布《2021年全球创新指数报告》，中国创新能力排名第12位，持续保持创新引领积极态势。

会议指出，2021年，按照党中央、国务院决策部署和全国打击侵权假冒工作领导小组安排，各地、各成员单位不断加大知识产权保护力度，严厉打击侵权假冒违法犯罪行为，在法治建设、行政执法、司法保护、监管效能、协作配合、宣传引导、国际合作等方面取得长足进步，国际社会给予积极评价。

会议强调，我国已经开启知识产权强国建设新征程，面对新形势新任务新挑战，要进一步提高政治站位、强化责任担当，从服务国家经贸大局、推进高质量发展、满足人民群众美好生活需要高度，进一步增强做好打击侵权假冒工作使命感、责任感、紧迫感。

会议要求，各地、各成员单位要聚焦民生需求和社会关切，强化节假日市场重点治理，严密组织打击侵权假冒绩效考核，多措并举打好2021年收官之战；要统筹谋划2022年重点工作，加大对互联网领域、农村和城乡结合部市场、进出口环节监管整治，强化线上线下一体化执法；要大力推进协作机制建设，强化跨区域跨部门执法联动，以更严格的标准、更加务实的举措，统筹推动打击侵权假冒各项工作取得新进展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。 

(责编：李楠桦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：中国创新能力位居世界第12位 持续保持创新引领积极态势
　　人民网北京12月25日电 （记者李楠桦）据市场监管总局网站消息，近日，全国打击侵权假冒工作办公室主任视频会议召开。会议总结2021年打击侵权假冒工作，研究2022年重点任务。…
证监会：境内合规VIE架构企业赴境外上市需备案
　　人民网北京12月25日电 （黄盛）12月24日，证监会公布《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》(以下简称《管理规定》)和《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》(以下简称《备案办法》)，向社会公开征求意见。对此，证监会有关负责同志在答记者问时表示，在遵守境内法律法规的前提下,满足合规要求的协议控制(VIE)架构企业在备案后可以赴境外上市。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部