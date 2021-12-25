谁能想到，一个不怎么被人熟知的藤茶产业，在湖北恩施的咸丰县，在过去打赢脱贫攻坚战、夺取全面小康胜利中发挥了重要作用，也成为当地富民、兴村、强县的重点产业。当前，又在全面推进乡村振兴新征程上，咸丰正不断探索这一土家“铂金叶片”的现代化之路。

咸丰县是湖北省恩施土家族苗族自治州下辖县，地处武陵山区腹地，古有“荆南雄镇”、“楚蜀屏翰”之誉。曾经是国家级深度贫困县，交通闭塞，产业发展先天不足，如何找准切入点，打出特色牌，成为一段时期内困扰全县干部群众的大问题。

2019年4月经湖北省政府批准，咸丰县退出贫困县序列，藤茶产业在带领农民致富、打赢脱贫攻坚战中发挥了重要作用。脱贫后，咸丰县坚持以巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略为总抓手，推进藤茶产业走提质增效之路。

虽然叫茶，但藤茶不属于茶叶科，它是一种藤本植物，属于葡萄科植物，是集药用、保健、品饮为一体的养生代用茶，民间饮用藤茶已近600年的历史，主要生长在海拔400-1300米的武陵山脉一带，尤其适应山间坡地的环境中生长。它一般长在墙垣、林缘、池畔或石头旁，是一种体细长，不能直立，需要依附支持物，攀援向上生长。藤茶的学名叫做显齿蛇葡萄，俗名莓茶、藤婆茶，我国最早的诗歌总集《诗经》称之为古茶勾藤。《全国中草药汇编》、《中华本草》、《湖北中草药志》对藤茶均有记载，土家族的生活习俗中至今都保留着每天饮用藤茶的习惯，在民间一直享有“土家神茶”“长寿茶”“三两黄金，一两茶”的美誉。藤茶从重重大山走向都市，不过是近几年的事。

藤茶种植对土壤要求很高，需要林荫遮阳，不能打农药，人工除草，所以藤茶是一种纯天然绿色饮品。湖北恩施有着“世界硒都”“华中药库”之美誉，武陵山脉横亘其间，谷地星罗棋布，雨水充沛，森林覆盖率高达70%，藤茶生长得天独厚，每年4-9月为采摘期，严格按照标准化尺寸采摘，采用现代化的技术进行摊晾、杀青、揉捻、发酵和多次烘干，全程不落地。在采摘期，先采用茎叶全株砍摘，再直接切成一寸左右的茶段，利用太阳自然晒干后便成了藤茶。藤茶表面有一层薄薄的白霜，冲泡后，清香扑鼻，初入口时隐约有一点点苦涩，不一会甘甜便充满整个口腔，因此藤茶又有“回甘之王”的美称。

藤茶不含咖啡碱，不影响睡眠，水浸出物中含有丰富的糖和氨基酸，藤茶内含非常丰富的营养成分，中国药科大学曾针对藤茶出具过检测报告，报告指出，藤茶的黄铜类化合物和硒的含量表现突出，有较好的保健功效。2013年，国家卫计委已批准其为我国新食品原料。

咸丰县是一座典型的山区农业县，县里因地制宜按照高中低海拔分区、长中短产业结合，发展茶叶、中药材、食用菌等特色产业，藤茶横跨茶叶与中药材两类产业，是县里持续巩固脱贫成效有序推进乡村振兴夯实产业基础的“新兴产业”。

藤茶当年种植当年见效，长至40厘米就可采收，每年可采4茬，嫩芽、嫩叶、老叶、藤茎都是产品，是耗油、生抽、凉茶饮料的主要原料。按照当前市场行情，种植的藤茶每亩效益约为5000元，以后效益会逐年增高。

2015年，咸丰县确立了以发展藤茶为核心的乡村产业，依托生态优势，大力发展藤茶产业，推广“农业企业+基地+专业合作社+农户”的经营模式。当年通过招商引资，吸引来了在以大健康、大农业、新文旅方向已发展得较为成熟的湖北仁和康源农业公司。通过几年的发展，藤茶种植面积已达12000亩，建成配有国内首条专业藤茶加工流水线和占地50余亩的全清洁化车间工厂，主要从事藤茶种植、藤茶原茶系列和藤茶延伸品系列的生产、研发以及精细加工等，已经成为一家植根当地的藤茶龙头企业。

产业发展是推动乡村振兴战略的关键，需要投入大精力、坚持长时间，需要龙头企业带动。湖北仁和康源公司董事长张棕仁介绍：“藤茶是一个富农的产业，我们发展的这几年，以坪坝营镇为核心产地，辐射周边30余个村，累计发展40余个专业合作社，1000余户村民参与藤茶的种植，看着他们的生活从贫困走向小康，我特别骄傲。”

按照咸丰县的产业规划，接下来还将适度扩大藤茶生产规模，提升藤茶初精深加工能力，促进藤茶产业全产业链发展。而湖北仁和康源农业有限公司还将持续的加大投入，“未来三年，我们的整体种植规模将会达20000余亩，年产鲜叶6670吨，干茶1800吨。还将投资超过3亿，建成规划占地30000亩的藤茶旅游观光园区，进一步提质升级藤茶产业，以藤茶为媒、以藤茶兴业、以藤茶惠民，加强交流合作，努力打造一个以藤茶为核心的现代田园综合体。”

正如咸丰县委书记郭玲说的：“新时期呼唤新作为，我们要坚定‘绿水青山就是金山银山’发展理念，以构建藤茶现代化产业体系为抓手，全力打造集良种繁育、种植、加工、研发、交易、文化、康养等功能于一体的特色产业综合体，奋力谱写乡村振兴新篇章。”（陈亚兰）

(责编：崔元苑、李源)