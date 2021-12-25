12月22日下午，中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社举行。论坛上，人民网舆情数据中心联合茶叶行业组织、专家学者、企业家发起共同倡议，“打造人民喝得起的中国好茶”。

围绕着“做强公共品牌，助力乡村振兴”的论坛主题，与会嘉宾高度评价了茶产业在扶贫攻坚、乡村振兴进程中发挥的重要作用，并从生产、营销、消费等多个层面就品质好茶的标准进行了积极讨论。

中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋认为：“要用品质过硬的茶产品服务消费者，要使茶的消费朝着健康正确的方向发展，要更透明、更安全、更易选择，才会获得更多人青睐，才会让更多人爱上中国茶。”

中国工程院院士、湖南农业大学教授、博士生导师刘仲华指出：“要让中国人爱上中国茶，让世界爱上中国茶，最重要的是要提供安全、好喝、健康、实惠的茶产品。”

为了倡导更理性、更科学的茶消费理念，促进茶产业的健康可持续发展，做大做强中国茶的国家品牌，刘仲华院士工作站、人民网舆情数据中心、京东消费及产业发展研究院共同发起“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”，呼吁全国各大茶产区、各大茶企以及从事茶文化、茶科技、茶产业的全体同仁，以为人民做好茶为宗旨，以让人民喝好茶为目标，共同打造人民喝得起的中国好茶。

以下为倡议书全文。

为人民做好茶，让人民喝好茶

2022“人民的茶”年度活动倡议书

柴米油盐酱醋茶，茶是中国人的生活必需品;琴棋书画诗酒茶，茶又是中国文化的符号，中国人精神的载体。在当代中国的叙事架构中，从“一带一路”愿景、精准扶贫、乡村振兴、共同富裕到中华民族伟大复兴，茶更与国家的一系列国策方略、伟业宏图密切相关。

茶是环境、生态、资源、栽培、工艺等要素集聚的结晶，是自然的魅力与人的智慧融合的产物。

什么是好茶？尽管不同背景的消费群体会从不同的视角给出自己的评判标准，但是，好茶最基本的标准是：安全、好喝、健康、实惠。因此，不忘中国茶的初心，重塑中国好茶的评判标准，让中国茶产业健康可持续地发展，让中国茶融入人民幸福美好生活，这既是历史的使命，又是时代的责任。

借中国茶2021产业高峰论坛的契机，人民网舆情数据中心联合我国茶叶行业组织、专家学者、企业家共同发起倡议，呼吁全国各大茶产区、各大茶企及从事茶文化、茶科技、茶产业的全体同仁，以为人民做好茶为宗旨，以让人民喝好茶为目标，共同打造人民喝得起的中国好茶。为了践行此倡议，2022年人民网舆情数据中心将联合多家权威媒体深入全国茶叶产区和销区调研，传播科学理性的茶叶生产与消费理念。同时人民网舆情数据中心将携手京东超市等互联网营销平台，对民心所向的中国茶进行深度而全面的扫描，并将调研和数据结果以《2022中国茶消费报告》等形式向社会发布。

让我们共同努力，使“人民的茶”造福全国人民！

(责编：崔元苑、李源)