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刘晖：做好茶产业上下游的连接器

2021年12月25日11:07 | 来源：人民网
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12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。会上，为更好地推动中国茶产业品牌化发展，刘仲华院士工作站、人民网舆情数据中心/人民在线、京东消费及产业发展研究院共同发起“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”。

发布“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”

作为京东消费及产业发展研究院院长，刘晖表示：“非常荣幸能够参与到这个倡议中来，京东是一个连接器，我们连接着茶的商家、制造商以及广大的消费者。在进行商品连接的同时，我们还会把更多消费者的诉求进行梳理，传递给上游制造商，以为人民做好茶、让人民喝好茶为宗旨，进一步提升茶产业的安全性、标准化和可靠性。”

“人民需要什么样的茶品牌”圆桌环节刘晖发言

在“人民需要什么样的茶品牌”圆桌论坛上，刘晖提到，从京东搜索数据和点评数据来看，茶最大的消费群体年龄段是26岁到35岁，跟互联网消费的核心人群重合。今年成交额占比最高的茶品类是普洱、绿茶、花草茶、红茶和乌龙茶，从增速来看是花果茶、白茶、茉莉花茶、绿茶和龙井。

刘晖表示，茶越来越成为个性化的消费品，25岁以下年轻人的茶消费占比正在持续增长，95后对白茶的兴趣比较高，他们非常关注品质、安全以及饮茶背后带来的健康效果。此外，老年人对于养生和花果茶的需求也在持续增长，他们在为自己的健康而饮茶。男性用户更加注重减脂和健康饮茶，女性用户则更加关注美容和养颜。

围绕“做强公共品牌”，刘晖建议，要推动茶品牌和原产地拥抱互联网，让更多茶品牌迅速获取全国甚至全球消费者的信赖和认知；建议更多的茶品牌下沉市场，推动县域市场消费升级；关注细分群体在健康和多样化功能方面的需求。   

(责编：崔元苑、李源)

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