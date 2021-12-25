12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。原国务院扶贫办主任、国务院原参事、原农业部副部长、全国农业科技创业创新联盟主席刘坚出席论坛并发表主旨演讲。

原国务院扶贫办主任、国务院原参事、原农业部副部长、全国农业科技创业创新联盟主席刘坚

刘坚表示，以区域公共品牌和地理标志品牌为切入点推进茶产业发展、在产茶地区助力乡村振兴，是非常好的路径和切入点。

刘坚指出，茶产品作为具有悠久历史的中华国饮，因遗传品种、地理气候、文化背景、加工方式的不同，其独特性更为强烈。所以应重视区域公共品牌建设，重视地理标志品牌的建设、保护和管理。要以茶的公共品牌为切入点，推进乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴。

刘坚表示，由于区域公共品牌和地理标志产品有明显的独特性，所以在市场上具有非常强的竞争力，但同时也要对区域公共品牌抓标准化，特别是质量标准、科学溯源。

“区域品牌是区域公共品牌的基础，要政府、企业、社团共同努力。政府和社团要支持有诚心、有匠心、有耐心、有信心，在质量管理上下狠心的企业。政府、企业更努力，我们的茶产业才能更兴旺。”刘坚说。

在推进组织建设方面，刘坚建议，乡村振兴推进农业现代化必须深化改革，探索不同的经营管理模式，如家庭农产+合作社+企业、托管农业、商品农业、共享农业等等，这些改革都要与区域公共品牌的建设相结合。

(责编：崔元苑、李源)