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刘年艳：发挥公共品牌引领作用，助力乡村振兴

2021年12月25日11:09 | 来源：人民网
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12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

农业农村部乡村振兴研究专家、茶业专家刘年艳出席圆桌论坛，在发言中分享了茶叶区域公共品牌助力乡村振兴的路径和方法。

农业农村部乡村振兴研究专家、茶业专家刘年艳

刘年艳表示，公共品牌具有公共性、代表性、服务性、文化性、区域性等五种属性，它代表了一个产业的发展方向、未来走向，是重要的文化元素载体。要发挥好茶叶公共品牌作用，需要从三个方面着手：一是要服务地方茶叶产业发展；二是服务地方文化发展和文化振兴；三是引领茶叶产区地方经济发展。“如果放弃了公共品牌的引领作用，它在基层的发展就失去了根本源泉。所以，公共品牌要对乡村振兴有促进，同时要做好引领作用。”刘年艳说。

谈及地方政府如何做大做强茶产业公共品牌，刘年艳指出，在新时代，政府需要树立公共品牌意识，这是当前要做好乡村产业，特别是茶产业助力乡村振兴过程中，必须要树立的品牌意识。二是在此基础上，做好公共品牌的系统规划。三是要做好公共品牌对地方产品、产业、企业的服务功能，助力产品“走出去”。

刘年艳在发言中还特别要强调，在智能化时代，要利用好社会传播功能，做好一个地方公共品牌的传播。“只有让我们的公共品牌深入人心，才能使公共品牌成为市场引领的一个非常重要的动力。地方政府要做好公共品牌，要把传播能力和传播体系建设作为工作重点。”刘年艳建议说。

(责编：崔元苑、李源)

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