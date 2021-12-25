12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

湖南省安化县人民政府副县长阳锋出席圆桌论坛，并作为茶产区代表分享支持公共品牌建设方面的实践探索。

湖南省安化县人民政府副县长阳锋

阳锋在发言中指出，公共品牌在推动乡村振兴中能够起到精神层面和动力层面两个方面的作用。在乡村振兴和脱贫攻坚过程中，安化黑茶公共品牌作用显著，在精神层面让全县上下都有了归宿，在动力层面，带动产业发展，打造了安化乡村振兴的PLUS版。

谈及政府如何在公共品牌方面持续发力，阳锋从三个方面展开分享。她认为，政府首先要持之以恒做好顶层设计，一个地方只有把公共品牌提升到战略发展的高度，并且一张蓝图绘到底，一届接着一届干，才能不断地把公共品牌做大做强。

其次，要持之以恒打造优质产品。公共品牌需要产品做支撑，只有不断地打造新产品，不断地打造消费者喜欢的产品，不断地呈现热点产品，才有可能实现高质量发展。如安化黑茶就针对传统几大茶类不便于携带、饮泡等缺点，创新生产了袋泡茶、速溶茶、小块茯砖茶、小块千两茶、黑茶巧克力、棒棒茶等产品，开发出茶精华、茶胶囊、茶面膜、茶点、茶日用品等产品。做到守正、创新协同发展，不断地适应消费者的消费习惯和消费品位。

最后，要持之以恒地做好公共品牌的宣推。阳锋表示，公共品牌具有公共性，所以政府在这方面的投入必须加大力度，并坚持不懈。

(责编：崔元苑、李源)