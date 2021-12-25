12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

北京吴裕泰茶叶股份有限公司董事长赵书新出席圆桌论坛，分享老字号茶企的品牌建设之路。

北京吴裕泰茶叶股份有限公司董事长赵书新

赵书新表示，老字号企业能够长盛不衰的秘诀，就是在品质方面做到让消费者放心。选茶要选择老字号品牌，吴裕泰的市场定位就是卖老百姓喝得起的放心茶。

赵书新指出，茶是用来喝的，不是用来炒的，茶是健康的饮品，不是奢侈品。以吴裕泰为例，茉莉花茶制作技艺是国家级非物质文化遗产，茉莉花茶是吴裕泰的经典产品、主打产品。其中最受京城百姓欢迎的高沫只有40块钱（每斤），茶芯100块钱（每斤），大部分中档消费是300到800块钱（每斤）的茶叶，这些消费占比能达到60%以上。

赵书新说：“作为中华老字号企业，吴裕泰的销售业绩近几年一直持续增长。能有这么好的业绩，关键是消费者对百年品牌的信赖。品牌首先是品质，质量信得过；其次是品位，这个品位就是文化；三是品相，得有颜值。尤其在品质方面，自1887年创立至今，吴裕泰始终保持‘采之唯恐不尽，制之唯恐不精’的品控理念。”

谈及老字号品牌焕新发展，赵书新表示，新式的茶饮和传统茶饮是两个赛道，面向不同年龄层的人群，互不冲突，相互促进。作为有着134年历史的茶企，吴裕泰也在不断创新。比如茶味冰激淋在北京、外省市都是网红冰激淋，在商业区和旅游区排队购买吴裕泰冰激淋，已成为一道亮丽的风景。“创新的目的就是要培育潜在的消费者。吴裕泰2009年开始卖茶饮冰激淋，十多年来有不少当年买冰激淋的消费者，现在都变成了买吴裕泰原叶茶的顾客。”赵书新说。

(责编：崔元苑、李源)