人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

赵书新：创新的目的就是要培育潜在的消费者

2021年12月25日11:12 | 来源：人民网
小字号

12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

北京吴裕泰茶叶股份有限公司董事长赵书新出席圆桌论坛，分享老字号茶企的品牌建设之路。

北京吴裕泰茶叶股份有限公司董事长赵书新

赵书新表示，老字号企业能够长盛不衰的秘诀，就是在品质方面做到让消费者放心。选茶要选择老字号品牌，吴裕泰的市场定位就是卖老百姓喝得起的放心茶。

赵书新指出，茶是用来喝的，不是用来炒的，茶是健康的饮品，不是奢侈品。以吴裕泰为例，茉莉花茶制作技艺是国家级非物质文化遗产，茉莉花茶是吴裕泰的经典产品、主打产品。其中最受京城百姓欢迎的高沫只有40块钱（每斤），茶芯100块钱（每斤），大部分中档消费是300到800块钱（每斤）的茶叶，这些消费占比能达到60%以上。

赵书新说：“作为中华老字号企业，吴裕泰的销售业绩近几年一直持续增长。能有这么好的业绩，关键是消费者对百年品牌的信赖。品牌首先是品质，质量信得过；其次是品位，这个品位就是文化；三是品相，得有颜值。尤其在品质方面，自1887年创立至今，吴裕泰始终保持‘采之唯恐不尽，制之唯恐不精’的品控理念。”

谈及老字号品牌焕新发展，赵书新表示，新式的茶饮和传统茶饮是两个赛道，面向不同年龄层的人群，互不冲突，相互促进。作为有着134年历史的茶企，吴裕泰也在不断创新。比如茶味冰激淋在北京、外省市都是网红冰激淋，在商业区和旅游区排队购买吴裕泰冰激淋，已成为一道亮丽的风景。“创新的目的就是要培育潜在的消费者。吴裕泰2009年开始卖茶饮冰激淋，十多年来有不少当年买冰激淋的消费者，现在都变成了买吴裕泰原叶茶的顾客。”赵书新说。

(责编：崔元苑、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
划重点！如何构建新时期智慧水利
　　
交通运输部推进“一键叫车”服务 今年为690多万老年人提供服务2200多万单
　　人民网北京12月25日电（记者乔雪峰）交通运输关系国计民生，服务亿万群众。 今年年初，交通运输部提出要推进老年人“一键叫车”、推广普及交通医疗急救箱等12项更贴近民生的实事，以及“我为群众办实事”的58项工作，解决老百姓“急难愁盼”问题。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部