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周大钊：茶公共品牌建设最终目的是服务人民群众

2021年12月25日11:12 | 来源：人民网
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12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

湖南省古丈县人民政府副县长周大钊出席圆桌论坛，作为茶产区“古丈毛尖”代表分享了地方政府在支持公共品牌建设方面的实践探索。

湖南省古丈县人民政府副县长周大钊

谈及茶叶在乡村振兴中的作用，周大钊指出，茶公共品牌能够带动地方产业发展、科技创新、人才聚集，而其最终目的是服务人民群众。一个品牌和一个公共品牌有各自的历史根源、产业基础、本地文化、资源环境，其成长牵动周边所有产业。如“古丈毛尖”在巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接的关键是，让一大部分人能做茶产业、推销茶产业，让大家共同聚焦到茶产业中来，最后通过人才振兴、科技振兴、产业振兴，达到经济振兴，让人民更富裕。

周大钊表示，地方政府要从5个方面抓好公共品牌建设。第一，要因地制宜抓公共品牌。第二，持续政策稳定抓公共品牌。第三，科技投入抓公共品牌。第四，政府搭建平台，推广公共品牌。第五，政府制定门槛，严谨管控公共品牌品质。

(责编：崔元苑、李源)

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