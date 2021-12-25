人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

国内首个百万千瓦级海上风电项目全容量并网发电

2021年12月25日20:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月25日电（记者侯雪静）记者25日从三峡集团了解到，国内首个百万千瓦级海上风电场——三峡阳江沙扒海上风电项目当天全容量并网发电，成为我国海上风电领域的又一里程碑。

　　三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示，此次三峡阳江沙扒海上风电项目的全面成功并网发电，有效促进了海上风电勘察设计、重大装备制造和施工的技术创新，带动了我国海上风电全产业链协同发展，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目积累了宝贵经验，为海上风电实现平价上网打下了良好基础。

　　该项目位于广东省阳江市沙扒镇南面海域，由三峡集团所属中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资建设，总装机容量170万千瓦，共布置269台海上风电机组及3座海上升压站。该项目每年可为粤港澳大湾区提供约47亿千瓦时的清洁电能，可满足约200万户家庭年用电量，每年可减排二氧化碳约400万吨。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十三号航天员乘组明日将开展第二次出舱活动
　　人民网北京12月25日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十三号航天员乘组将于12月26日在轨开展第二次出舱活动。航天员翟志刚、叶光富将进行舱外作业，航天员王亚平将在舱内配合支持。…
2021年能源成绩单公布：我国可再生能源装机突破10亿千瓦
　　人民网北京12月25日电 （记者杜燕飞）12月24日，国家能源局召开2022年全国能源工作会议，总结2021年工作成绩，分析当前面临形势，部署2022年工作任务。 会议指出，2021年，能源行业扎实做好“六稳”“六保”工作，全力以赴保障能源安全，加快推动能源绿色低碳发展，实现了“十四五”能源工作良好开局。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部