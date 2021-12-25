新华社北京12月25日电（记者侯雪静）记者25日从三峡集团了解到，国内首个百万千瓦级海上风电场——三峡阳江沙扒海上风电项目当天全容量并网发电，成为我国海上风电领域的又一里程碑。

三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示，此次三峡阳江沙扒海上风电项目的全面成功并网发电，有效促进了海上风电勘察设计、重大装备制造和施工的技术创新，带动了我国海上风电全产业链协同发展，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目积累了宝贵经验，为海上风电实现平价上网打下了良好基础。

该项目位于广东省阳江市沙扒镇南面海域，由三峡集团所属中国三峡新能源（集团）股份有限公司投资建设，总装机容量170万千瓦，共布置269台海上风电机组及3座海上升压站。该项目每年可为粤港澳大湾区提供约47亿千瓦时的清洁电能，可满足约200万户家庭年用电量，每年可减排二氧化碳约400万吨。

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