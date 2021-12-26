本报记者 朱竞若 王昊男

工业互联网平台数量、接入资源量、国家级智能制造系统方案供应商数量均居全国第一，2021年，北京加快建设“全球数字经济标杆城市”，数字经济高速发展，前三季度数字经济总量达12418亿元，已占GDP比重41.7%。

数字化智造，深度改变传统生产。

昌平，三一重工北京桩机工厂装配柔性岛，重载机器人轻松地将超大部件送上机台。“两年前，组装数吨重的桩机动力头，还要靠人工。现在装了5G高清传感器的机器人，能够自动作业。”三一重工智能制造研究院院长董明楷介绍。

数字化智造的魔力，让北京一批制造业厂家大放异彩。北汽福田康明斯发动机工厂，全流程实现数字化；京东方经过全链条智能化再造，面板制造能力跃居世界第一……

“新智造100”，北京实施的这项工程，推动5G技术、大数据、人工智能和制造业深度融合，“十四五”时期将打造10家世界顶级“智慧工厂”和100家“智能工厂”或“数字化车间”，推动千家规模以上制造企业智能化升级。

数字产业化和产业数字化，强劲驱动新兴产业。

朝阳区东兴里11号院，坐落着一间特殊的“超市”，这里唯一的商品就是数据。3月31日，北京国际大数据交易所正式成立。“这里既有出售原始数据的‘生鲜区’，也有成品类数据产品的‘食品百货区’，同时还有能满足个性化数据服务需求的‘订餐加工区’。”北京金融控股集团党委书记、董事长范文仲介绍，不仅仅是数据，算法、算力及综合服务应用都是可供交易的数字资产。

自动驾驶，正在亦庄崛起。全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区已取得突破性进展。“聪明的车、智慧的路、实时的云、可靠的网、精确的图”，五大体系协同建设，在相关部门高效协调下，产业链迅速搭建。项目负责人介绍：“目前每公里建设成本已由1000万元降至100万元以下，可望控制在60万元左右，实际应用已成为可能。”

数字化赋能城市生活，多元服务提速智慧城市。

5万个5G基站构成的稳定网络，正让各种新的消费体验走进北京市民的日常生活。“我们将对传统商业综合体、中小零售企业等进行数字化赋能，实现全方位智慧化升级。”北京市经济和信息化局相关负责人介绍，今年北京出台了数字消费创新引领专项实施方案、信息消费体验中心服务规范等政策标准，传统商圈数字化改造已在进行中。

据介绍，目前北京智慧城市“七通一平”基础设施建设已全面启动，“京通、京办、京智”将成为智慧城市的统一服务入口。“我们通过12345民生大数据分析，用数字化赋能超大城市治理。”北京市政务服务管理局负责人介绍，依托互联网、大数据等科技手段，北京正加速推动“接诉即办”数字化转型升级，辅助科学决策，提高服务品质。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)