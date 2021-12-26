本报记者

碧海蓝天，椰风拂面。

在一片荒滩上建起的海南生态软件园是海南自贸港11个重点园区之一。优美的自然环境、优良的营商环境、公平开放的市场环境，吸引国内外企业争相入驻。今年1至9月，这里新增企业近2000家，同比增长133.22%。

“是海南自贸港的投资自由便利、减免所得税以及服务业开放等政策红利，吸引了大批优质市场主体纷至沓来。”生态软件园相关负责人说。

习近平总书记深刻指出：“过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的，未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放的条件下进行。”“我们将坚持对外开放的基本国策，坚持以开放促改革、促发展、促创新，持续推进更高水平的对外开放。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持以开放促改革、促发展、促创新，不断激发市场和社会活力，加快建设开放型经济新体制，推动中国经济巨轮在高质量发展的航道上行稳致远。

更高水平开放推动更深层次改革

改革和开放相辅相成、相互促进，改革必然要求开放，开放也必然要求改革。习近平总书记指出：“我们将总结经验、乘势而上，继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放，使改革和开放相互促进、相得益彰。”

党的十八大以来，我国以更高水平开放推动更深层次改革，坚决破除一切阻碍发展的体制机制障碍。

——更高水平开放，深化合作激发市场活力。

去年10月18日，深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单对外发布，在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

——更高水平开放，完善机制释放政策红利。

走进福建自贸试验区福州片区，只见货物流转、一片繁忙。今年9月，福州片区的江阴港综合保税区跨境电商运营量首次突破千万，达1156.9万票，同比增长387.82%。“企业每天约有1.1万件货发出，新通关模式让进出口更便利。”福建福清鑫洋仓供应链管理有限公司副总经理郑兴官说。

福建自贸试验区大幅放宽市场准入，加强与国际先进的经贸规则相衔接，持续释放改革红利。福建省电子口岸服务中心主任柴勇介绍，福建国际贸易单一窗口自2015年建成以来，已迭代升级到4.0版，联通海关、港口、商贸、税务、金融等40多个单位，提供100多项口岸政务管理和贸易服务。目前，平台注册用户1.6万多家，年业务总量超过5000万票。

——更高水平开放，创新制度增强引资磁力。

2020年4月，沃尔沃建筑设备宣布将亚太地区总部从新加坡搬往上海，成为公司全球销售区域三大总部之一。从普通制造工厂上升为亚洲总部，沃尔沃建筑设备看中的是上海自贸试验区为企业开展跨境贸易所进行的制度创新。

今年7月，《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》公布，推动浦东在更深层次、更宽领域、以更大力度推进全方位高水平开放，成为更高水平改革开放的开路先锋。浦东在改革系统集成协同高效上率先尝试，放大改革综合效应，实现改革与开放协同推进。

更高水平开放为经济发展注入更强动力

习近平总书记强调：“要坚定不移实施对外开放的基本国策、实行更加积极主动的开放战略，坚定不移提高开放型经济水平，坚定不移引进外资和外来技术，坚定不移完善对外开放体制机制，以扩大开放促进深化改革，以深化改革促进扩大开放，为经济发展注入新动力、增添新活力、拓展新空间。”

当前，我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。只有坚定不移实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，着力解决制约我国发展的突出矛盾和问题，才能把我国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来。

——开放推动产业升级。

近日，浙江航驱汽车科技有限公司的生产车间里，一台近3米高的大型联动设备正在有序运转。去年，公司引进国际领先的自动组装生产线和实验测试设备，以及配套的多项系统技术，实现了生产全过程智能化管理。

“我们力争用5至7年时间，将公司建成全球领先的、集研发、生产、销售于一体的汽车电动助力转向系统和线控转向系统生产企业，延伸产业链，提升中国智能驾驶设备的国际竞争力。”航驱汽车科技公司总经理刘炜信心满满。

中国制造已经成为全球产业链、供应链的重要组成部分，我们通过扩大开放引进技术、资金、人才等生产要素，不断提升核心竞争力，有力推动产业转型升级。

——开放促进创新创业。

中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室通过建设国家级国际科技合作基地，研究提升了森林火灾预测精度，为森林火险预警和扑救指挥决策提供更为精准的工具。

“在火灾防控上，国际合作十分重要。近年来，我们积极打造以我为主、强强合作的高层次国际合作，推动创新研究，科研水平和人才培养质量得到显著提高。”火灾科学国家重点实验室主任刘乃安说。

中国的创新发展离不开世界，世界的科技进步也越来越需要中国。我们坚持以开放促进发展、以合作实现共赢，全面融入全球创新网络，推动实现科技自立自强。

——开放优化经济结构。

今年7月下旬，100多名青少年陆续来到海南自贸港博鳌乐城国际医疗旅游先行区，进行人工耳蜗声音处理器升级。这里已完成逾千例全球先进的人工耳蜗植入和相关升级。

“我们对标国际高标准，通过开放持续提升医疗服务水平。”乐城先行区管理局局长顾刚说，今年1至10月，乐城先行区接待医疗旅游人数102464人次，同比增长127.22%，患者不出国门就可以享受到世界先进的医疗服务。

开放有利于带动商品和服务进口较快增长，促进我国居民消费持续升级；开放也有利于促进境外消费回流，带动进口贸易上下游产业链发展，促进外贸进出口平衡发展。中国蓬勃发展的内需市场正为世界创造更多需求、带来更多机遇。

更高水平开放助力构建新发展格局

习近平总书记指出：“适应新形势新要求，我们提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。”

立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、构建新发展格局，必须实行高水平对外开放，具备强大的国内经济循环体系和稳固的基本盘，并以此形成对全球要素资源的强大吸引力、在激烈国际竞争中的强大竞争力、在全球资源配置中的强大推动力，同世界各国实现更高水平的互利共赢。

——以变应变，高水平开放是立足新发展阶段的必然要求。

陕西汽车控股集团有限公司汽车总装配车间里，无人驾驶自动引导运输车有序穿行，上万个部件在这里装配成整车，每隔6分钟，就有一辆崭新的重卡从生产线上开出。有着近30年出口史的陕汽，近年来积极拓展新兴市场，越来越多的陕汽重卡奔驰在“一带一路”沿线国家和地区。

当前，中国开放发展面临更加复杂的外部环境，需要提高统筹国内国际两个大局的自觉性和能力，以变应变，提高对外开放的质量和水平。

——系统推进，高水平开放是贯彻新发展理念的应有之义。

新发展理念是一个不可分割的整体，开放是其中一个重要方面。完整、准确、全面贯彻新发展理念，必须坚持系统观念，整体推进，以高水平开放增加创新发展动力、增强发展的整体性协调性、推进人与自然和谐共生、推动发展成果更多更公平惠及全体人民。

——内外联通，高水平开放是构建新发展格局的强大动力。

走进青岛云路先进材料技术股份有限公司非晶万吨级生产车间，一批非晶合金薄带订单产品正在火热赶制中。目前，云路公司生产的非晶合金薄带的全球市场份额排名第一，广泛供应国内外市场。

“实现碳达峰、碳中和目标对我们来说是重大机遇，带来了新的发展空间。”青岛云路股份董事会秘书石岩表示，瞄准国际需求，高水平开拓国际市场，就能在与国际先进企业的同台竞争中增强发展能力，“随着自身实力不断壮大，我们有信心投入更多资金和技术，更好地服务国内外市场。”

经济全球化时代，内外循环相互交融，内循环需要开放来提质增效，双循环需要开放来塑造新优势。只有推动更高水平开放，才能让内循环牵引外循环、外循环促进内循环，形成二者的良性循环。

当前，国际格局深刻调整，不稳定不确定因素明显增多，但开放合作仍然是历史潮流，互利共赢依然是人心所向。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国站在历史正确的一边，坚定不移全面扩大开放，以更高水平开放促进更高质量发展，一定能创造出令世界刮目相看的新奇迹，展现出全面建设社会主义现代化国家的新气象！

（本报记者欧阳洁、林丽鹂、齐志明、原韬雄、肖家鑫、钟自炜、谢卫群、方敏、周亚军、徐靖）

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 01 版）

(责编：孙红丽、陈键)