新华社上海12月25日电 国务委员王勇近日在江西和上海调研中央企业和地方国有企业改革发展工作。他强调，国资国企要深入贯彻党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院决策部署，进一步强化责任担当、深化改革创新，努力为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间作出更大贡献，在构建新发展格局、推动高质量发展中展现更大作为，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

22日—24日，王勇先后到新材料、有色金属、集成电路、重工装备、船舶制造等行业企业，深入研发中心、智能车间、作业现场，详细了解企业改革创新和党的建设情况。他指出，今年国资国企实现了“十四五”良好开局，明年各种风险挑战仍很多，要进一步抓好统筹疫情防控和企业改革发展各项工作，着力保持企业运行稳中向好态势，更好发挥国民经济“稳定器”和“压舱石”作用。

王勇强调，要坚持稳字当头、稳中求进，狠抓提质增效、管理提升、安全生产和各类风险防范，坚定不移做强做优做大主业实业，全力保障生产经营稳定运行、能源资源稳定供应、产业链供应链稳定畅通。要加强关键核心技术攻关，积极推进数字化绿色化转型，不断培育壮大发展新动能。要全面完成国企改革三年行动任务，深入推进战略性重组和专业化整合，健全完善市场化经营机制，充分激发企业发展活力。要积极服务国家重大战略，不断深化央地合作，更好助力区域发展和促进共同富裕。要全面加强国有企业党的领导党的建设，持之以恒抓好正风肃纪和反腐败工作，以高质量党建引领和保障高质量发展。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 02 版）

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