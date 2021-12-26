本报记者 丁怡婷

日前召开的中央经济工作会议要求“坚持租购并举”“因城施策促进房地产业良性循环和健康发展”，并作出“提升新型城镇化建设质量”等部署。

如何推动住房和城乡建设事业高质量发展？明年将重点抓好哪些工作？本报记者采访了住房和城乡建设部部长王蒙徽。

机遇和挑战并存，明年重点抓好八方面工作

记者：如何看待当前住房和城乡建设工作面临的形势？明年工作将如何开展？

王蒙徽：世纪疫情和百年变局交织，机遇和挑战前所未有。我们既要正视困难，又要坚定信心。

一方面，要客观认识住房和城乡建设事业高质量发展面临的困难和风险挑战。比如，过去形成的“高负债、高杠杆、高周转”的房地产开发经营模式不可持续，“大量建设、大量消耗、大量排放”的城乡建设方式不可持续，既不适应高质量发展的要求，也积累了不少风险隐患。

另一方面，要深刻认识危中有机、化危为机的辩证关系。我国经济稳中向好、长期向好的基本面没有变，我国经济潜力足、韧性大、活力强、回旋空间大、政策工具多的基本特点没有变，我国发展具有的多方面优势和条件没有变。更为重要的是，我们有习近平总书记掌舵领航，有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，人民群众追求美好生活的愿望十分强烈。时与势在我们一边，这是我们定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。

明年，住房和城乡建设系统将重点抓好八个方面的工作。一是坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，稳妥实施房地产长效机制，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。二是坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，更好满足群众的住房刚性需求和改善性需求。三是全面实施城市更新行动，统筹城市规划建设管理，推动城市结构优化、功能完善和品质提升。四是全面实施乡村建设行动，开展乡村建设评价，推动农房和村庄建设现代化。五是制定实施城乡建设碳达峰碳中和工作方案，推动形成绿色生产方式和生活方式。六是推动智能建造与建筑工业化协同发展，全面提高建筑业发展质量和效益。七是持续深化改革创新，加快形成与高质量发展相适应的城乡建设体制机制和政策体系。八是坚定不移推进全面从严治党，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

保持房地产调控政策连续性稳定性，加大“新城建”推进力度

记者：房地产业规模大、链条长、涉及面广，对经济金融稳定和风险防范具有重要的系统性影响。住房和城乡建设部将采取哪些举措促进房地产业良性循环和健康发展？

王蒙徽：房地产长效机制实施以来，在各方面共同努力下，我国房地产市场运行总体平稳。今年下半年以来，受个别房地产头部企业债务违约风险显现等因素影响，市场预期发生变化。

下一步，我们将坚决落实中央经济工作会议部署，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，不将房地产作为短期刺激经济的工具和手段，加强预期引导，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

一是保持调控政策连续性稳定性。继续稳妥实施房地产长效机制，落实城市主体责任，强化省级政府监督指导责任，保障刚性住房需求，满足合理的改善性住房需求，努力做到稳地价、稳房价、稳预期。

二是增强调控政策协调性精准性。加强金融、土地、市场监管等调控政策的协同。加强部省市县调控联动，加强对城市调控工作“一对一”的指导监督。

三是坚决有力处置个别头部房地产企业房地产项目逾期交付风险。以“保交楼、保民生、保稳定”为首要目标，按照省市统筹的工作要求，以法治化市场化为原则，确保社会稳定、国家和群众利益不受损失。

四是持续整顿规范房地产市场秩序。完善市场监管机制，切实维护群众合法权益。

记者：中央经济工作会议要求，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。如何发挥住房和城乡建设在稳增长扩内需中的作用？

王蒙徽：住房和城乡建设是稳增长扩内需、建设强大国内市场的重要领域。我们将按照中央经济工作会议要求，统筹推动稳增长、调结构、促改革，着力稳定宏观经济大盘。

比如，房地产市场的基本面没有变，住房需求依然旺盛。一是住房刚性需求。当前我国常住人口城镇化率63.9%，仍处在快速城镇化阶段，每年城镇新增就业人口1100万以上，带来大量新增住房需求。二是住房改善性需求。2000年前建成的大量老旧住房面积小、质量差、配套不齐全，居民改善居住条件的需求比较旺盛。

又如，基于数字化、网络化、智能化的新型城市基础设施建设投资需求巨大，也是新的经济增长点。过去40多年的高速度、大规模建设积累了一些风险隐患，如地下管线老化、底数不清等问题突出，城市内涝、燃气爆炸等灾害事故频发多发，迫切需要更新改造。

去年以来，我们在21个城市开展了综合试点，在一些城市作了专项试点，实施了一批“新城建”项目，效果很好。明年我们将进一步加大“新城建”的推进力度，包括全面推进城市信息模型平台建设、实施智能化城市基础设施建设和更新改造、协同发展智慧城市与智能网联汽车、推进智慧社区建设、推动智能建造与建筑工业化协同发展等。

推进供给侧结构性改革，杜绝“破坏性建设”行为

记者：坚持以供给侧结构性改革为主线，住房和城乡建设部将从哪些方面发力？

王蒙徽：我们将用改革的办法推进结构调整，更好地适应和满足需求变化，更好地激发企业活力和消费者潜力。

推进住房供给侧结构性改革。针对新市民、青年人等群体住房需求，加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，大力发展保障性租赁住房，因地制宜发展共有产权住房，加快发展长租房市场。针对城镇老旧小区居民的住房改善需求，创新金融支持方式，落实闲置土地利用、存量房屋用途调整等政策，加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。针对老年人的适老化需求，加强顶层设计，在部分地区开展试点，探索建立完善发展适老化住房的体制机制和政策措施。

加快形成与高质量发展相适应的城市开发建设体制机制和政策体系。当前，我国城市发展进入城市更新的重要时期。我们将在总结各地实践的基础上，加快形成一整套与大规模存量提质改造相适应的城市开发建设体制机制，以及相应的金融、财税、土地等政策体系，推动实施城市更新行动，让群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

记者：中央经济工作会议强调“坚持正确政绩观，敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态”。如何抓好贯彻落实？

王蒙徽：城乡建设是一个系统工程，需要一代代人接续奋斗，必须悟透以人民为中心的发展思想，树立正确政绩观。“运动式”、只顾“显绩”的工作方式，往往会带来“破坏性建设”。

我们要切实提高工作能力和水平，坚持尊重规律、尊重实际、尊重群众。加强调查研究，力戒形式主义、官僚主义，坚决防止简单化、乱作为，坚决反对不担当、不作为。指导各地以负面典型案例为鉴，坚决杜绝“破坏性建设”行为。

《 人民日报 》（ 2021年12月26日 04 版）

(责编：孙红丽、陈键)