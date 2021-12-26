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老旧小区改造中的重点工作——

加装电梯 提升居民幸福感

2021年12月26日08:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　加装电梯是老旧小区改造的重点工作，对完善老旧小区住宅使用功能、促进无障碍环境建设、适应老龄化社会需求、提升城市生活品质具有重要意义。

　　今年1—10月份，全国新开工改造城镇老旧小区5.34万个。2019年以来，各地结合城镇老旧小区改造加装电梯近两万部，提升了居民幸福感。

　　如何将加装电梯这项民生实事办到老百姓心坎上？便民是目标，服务是基础，管理是保障。各地区各部门从居民诉求出发，完善沟通协商机制，形成共识、促进理解；从具体实际出发，因地制宜探索改造方案和治理模式，政府搭台、合力推进；从长远规划出发，对加装电梯后的使用维护作出预案，把好事办实，把实事办好。

　　本版统筹  朱  伟  唐露薇

　　版式设计  张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2021年12月26日 07 版）

(责编：孙红丽、陈键)

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