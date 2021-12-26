刘洋

原标题：京雄高速公路北京段建设再提速

京雄高速公路北京段跨六环主线桥钢混梁提前10天完成全部架设 供图/中国中铁京雄高速公路工程建设指挥部

12月24日凌晨，一台460吨汽车吊缓缓将最后一片跨六环立交主线桥的18米钢箱梁安全精准地落在2号至3号临时支墩上，至此，由中国中铁承建、中铁一局施工的京雄高速公路北京段跨六环主线桥钢混梁提前10天完成全部架设，有力地助推了项目施工进展。

据介绍，架梁施工前，负责施工的六工区制定了科学有效的施工方案及应急预案，多次组织召开现场安全质量会，要求现场技术管理人员全程盯控，落实安全责任制，严格把控施工质量，确保跨六环主线桥钢混梁顺利架设。架梁过程中，六工区参建人员以决战决胜的姿态，众志成城、团结一致，经过连续13个凌晨的奋战，跨六环主线桥的16片钢混梁安全顺利架设完成。

北京青年报记者了解到，今年以来京雄高速施工进展顺利，已经完成了多个节点工程施工。12月7日，京雄高速公路（北京段）工程京深路以南桥梁箱梁全部架设完成。12月9日，京雄高速公路跨永定河特大桥主墩桩基全部顺利浇筑完成，标志着永定河特大桥这项节点工程建设取得突破性进展。

由中国中铁承建的京雄高速公路北京段工程，是首都北京连接“千年大计”雄安新区最为便捷的快速交通走廊，是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵四横一环”京津冀一体化新格局的主干线路，是北京中心城区、北京大兴国际机场连接雄安新区最便捷的高速公路通道，该工程项目的建成将对完善雄安新区对外骨干路网，构建京雄1小时交通圈，服务京津冀协同发展交通一体化进程具有重要意义。

(责编：孙红丽、陈键)