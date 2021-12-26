人民网北京12月26日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，2021年12月26日11时11分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙遥三十九运载火箭成功发射资源一号06星(5米光学卫星02星)，该星将进一步推进我国陆地资源调查监测卫星业务系统化应用。

5米光学卫星02星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》中的一颗业务星，运行于太阳同步轨道，主要载荷为可见近红外相机、高光谱相机和红外相机。卫星发射质量约2500千克，在轨可获取优于5米全色、10米多光谱以及30米高光谱图像数据，形成具有中等空间分辨率、高光谱分辨率、高时间分辨率的陆地资源遥感观测能力。该星投入使用后将与5米光学卫星01星组网运行，将可见近红外相机国土区域重访时间由3天提升为2天，有效提高观测时效性，实现高效全球观测，满足现阶段我国自然资源监测与调查、地矿勘测、地质环境监测等业务对中分辨率遥感数据的需求，并服务于减灾、环保、住建、交通、农业、林业、海洋、测绘等行业。

本次发射还搭载了一颗一零一中学科普小卫星，用户为北京一零一中学。卫星配置了小型成像相机、智能处理设备、半导体温差发电实验设备等载荷，投入使用后将开展辅助地理教学、科学技术试验等中学生科普活动，作为中非“希望”科普合作计划的重要组成部分，将助力搭建中非中学生航天交流平台，探索科普教育中非航天合作新模式。

国家航天局负责5米光学卫星02星工程组织管理、国家航天局对地观测与数据中心负责工程大总体工作，自然资源部作为牵头用户部门负责应用系统建设与推广，航天科技集团有限公司所属中国空间技术研究院、上海航天技术研究院分别负责卫星系统、运载火箭系统抓总研制，卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施，资源卫星应用中心和中科院空天信息创新研究院负责地面系统建设和运行。

此次任务是长征系列运载火箭第403次发射。

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