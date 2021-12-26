曾衍德：以品牌为基，擦亮中国茶招牌
2021年12月26日15:38 | 来源：人民网
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12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德出席论坛并发表主旨演讲。
农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德
曾衍德表示，近些年来，我国茶产业种植业规模稳居世界第一、科技水平不断提高、产业化水平稳步提升、社会功能加快拓展。2020年，全国茶叶面积达到4700多万亩，茶叶总产量293万吨，面积和产量分别占世界的62%和42%，形成了长江中下游名优绿茶、东南沿海优质乌龙茶、长江上中游特色级出口绿茶、天然红茶和特种茶等四个优势产区。
曾衍德指出，当前，“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴，茶产业正站在新的历史起点上，面临更广阔的发展前景，将聚焦重点、聚集资源、聚合力量，加快推进茶产业转型升级、高质量发展，将其打造成生态友好的绿色产业、乡村振兴的支柱产业。
谈及中国茶产业品牌建设，曾衍德强调，要坚持以品牌为基，擦亮中国茶招牌。依托大型产业集团和产业联盟，打造一批消费者喜爱、国际竞争力强的标志性茶叶品牌，让小品牌强起来、老品牌亮起来。搭建中国茶叶交流平台，展示中国茶叶品牌发展成果，传播中国茶叶品牌文化内涵，树立中国茶叶品牌的良好形象。
“通过一片片小小的茶叶，讲述中国茶故事、传播中国茶文化。”曾衍德表示，要坚持融合为魂，弘扬推广茶文化。推进茶叶发展与茶文化传承相融合，挖掘弘扬茶中蕴含的深厚文化底蕴，加强茶类非物质文化遗产传承保护和对外交流，让栽茶、采茶、品茶等传统文化和乡村民俗不断发扬光大。
(责编：董童、李源)
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