原标题：浦发信用卡#66生活你来秀#抖音挑战赛，一首歌带你抖回复古年代！

近日，浦发信用卡将国粹艺术、年代场景、服饰等融入经典歌曲《又见溜溜的她》的改编创作中，在歌词改编中融入了沪语、粤语、陕西话等方言特色，诚挚打造《溜溜的ta方言荟萃版》MV，刷新人们对传统金融及信用卡的品牌认知。

这支改编MV创意的背后，源自浦发信用卡围绕“通勤一族”“血拼一族”“有车一族”“吃货一族”四大客群推出的“66生活”主题活动，从出行、餐饮、购物出发涵盖了用户生活的各方面，为消费者网罗实惠权益，打造全面贴心的金融服务。由此浦发信用卡巧妙运用“66”和“溜溜”的谐音梗，其热闹的活动氛围与朗朗上口的欢乐曲风不谋而合。

浦发信用卡保留了作为此次品牌创意重要部分的歌词旋律，在此基础上摘取音乐，重磅推出#66生活你来秀#抖音挑战赛，以年轻人喜闻乐见的方式，链接其兴趣点、触达其社交网络，引爆复古回潮的灵感碰撞。

据悉，浦发信用卡#66生活你来秀#抖音挑战赛除了定制背景音乐《溜溜的ta方言荟萃版》外，还充分利用平台原生玩法，定制互动贴纸“溜溜的ta”，通过蛤蟆镜、迪斯科灯球、大哥大等复古潮流元素，还原一代人的经典记忆，带领大家回想“那些年的时尚”。用户使用定制背景音乐及贴纸比出66手势、发布文案附带话题#66生活你来秀 并@浦发银行信用卡 官方抖音账号，便可参与活动，最终将根据视频点赞量和话题相关度综合评出前30名作品获得心动好礼。

据浦发信用卡相关负责人介绍，从为用户打造“66生活”系列消费活动，到面向用户发送 “66生活你来秀”的共创邀请，浦发信用卡真正让“66”品牌形象不仅仅停留在业务与活动中，而是更加深入人心。充分融入年轻生态与内容，深度联动线上线下，与用户一起玩转66生活。

(责编：董童、李源)