人民网北京12月27日电 （记者杨曦）据自然资源部消息，2021年12月26日11时11分，我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭成功发射5米光学02星。卫星将与在轨的5米光学业务卫星组网运行，形成全球领先的业务化对地光谱探测能力，基本可实现全国陆域范围高光谱数据半年全覆盖，为推动我国自然资源卫星遥感观测从数量向质量生态转变再添利器。

图片来源：自然资源部官网

5米光学02星利用高光谱载荷可实现对地物的精细识别分类，在高光谱矿物填图、土壤质量调查、水体水质监测、植被生态遥感监测等方面具有业务化应用潜能。目前，自然资源部利用高光谱卫星数据已经在成矿带地质矿产遥感调查、东北黑土地土壤有机质含量、重点内陆湖库水质监测以及主要生态功能区植被长势监测等方面开展了大规模的应用示范，为我国土地质量监测评价、生态保护修复等重点工作提供了新的重要技术支撑。卫星搭载的红外相机，可用于对钢铁、煤炭等高耗能企业产能情况的综合遥感监测评估，为国家行业监管提供数据支撑。

5米光学02星是国家民用空间基础设施规划部署建设的高光谱业务卫星，自然资源部为牵头主用户，自然资源部国土卫星遥感应用中心作为项目法人直接负责工程建设管理，中国空间技术研究院、上海航天技术研究院分别承担卫星和运载火箭研制。

据介绍，下一步，自然资源部国土卫星遥感应用中心将会同相关单位做好5米光学02星在轨测试。同时，基于自然资源领域部省市贯通的卫星应用技术体系，加快高光谱等新型载荷数据及应用技术推广，进一步提升自然资源定量化调查监测能力，及时掌控自然资源数量、质量、生态状况及变化趋势，为我国自然资源资产管理和生态监管提供数据保障，并广泛应用于生态环境、住房城乡建设、交通运输、农业农村、应急、林草等行业领域。

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