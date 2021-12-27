人民网北京12月27日电 （初梓瑞）“中央企业在新时代海外履责中任重道远、大有可为。”国务院国资委党委委员、秘书长彭华岗日前在“命运共同体，责任共担当——《中央企业海外社会责任蓝皮书（2021）》发布活动”上指出，在海外投资建设、生产经营特别是参与“一带一路”建设中，中央企业要夯实基础、找准定位，抓住战略机遇，积极应对挑战，在积极履责中助力我国实现高水平对外开放，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出新的更大贡献。

彭华岗介绍，为推动中央企业在“走出去”过程中积极履责、更好履责，研究探索海外履责的有效途径，加强相互交流，国务院国资委从2018年起，持续开展中央企业海外社会责任年度课题研究，连续编制发布蓝皮书，梳理记录中央企业海外履责的生动实践，分析问题不足，研究发展方向。蓝皮书的发布为推动中央企业海外经营更好的履行社会责任发挥了积极作用。

彭华岗强调，中央企业在海外发展中积极履责意义重大、责无旁贷。中央企业作为我国企业“走出去”的国家队和主力军，在全球180多个国家和地区拥有机构和项目超过8000个，在海外发展中承载着大国责任，折射着大国风范，做好海外履责意义重大；中央企业在海外履责实践中作用突出、成效显著。中央企业秉持“共商、共建、共享、共赢”的理念，大力开展对外经营，积极促进对外开放，主动服务外交大局，共建人类命运共同体，做了大量卓有成效的工作；中央企业在新时代海外履责中任重道远、大有可为。中央企业在海外投资建设、生产经营特别是参与“一带一路”建设中，要夯实基础、找准定位，抓住战略机遇，积极应对挑战，在积极履责中助力我国实现高水平对外开放，为建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界作出新的更大贡献。

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