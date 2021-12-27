人民网北京12月27日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，为着力解决地方中小银行公司治理薄弱、专业人才缺少的共性问题，防范化解金融风险，推动银行业高质量发展，近日，在中国银保监会指导下，由中国银行业协会建设的中国银行业管理人才库正式上线。

据介绍，中国银行业管理人才库包括高管人才库、独立董事库和外部监事库，其中高管人才库主要为管理人才流转到地方中小银行任职搭建平台，独立董事库、外部监事库用于银行机构独立董事、外部监事供需信息汇集和相关服务。中国银行业管理人才库还具备公司治理政策法规汇总、信息披露报告汇总、行业研究成果分享、在线教育培训等功能。在系统开发方中银金融科技有限公司的支持下，平台一期顺利完成了三个子库和主要公共服务模块的开发，正式进入上线试运行阶段；二期将根据行业需求逐步上线人才智能匹配、在线教育培训等服务模块，持续做好人才库功能优化，不断提升人才库科技含量。

中国银行业协会将坚持“政治强业务精”“专业的人干专业的事”“银行家办银行”，按照“需求主导、市场运作”原则，高效务实推进中国银行业管理人才库建设。首次完成的信息征集，重点面向六大国有银行和六家全国性股份制银行，征集符合监管部门任职条件、愿意入库的专业人才，特别是有意愿担任地方中小银行董事长、行长、副行长等关键职务的人才。同时，中国银行业管理人才库坚持试点先行，面向部分地方中小银行征集了需求信息，以人才需求促进优化人才供给。

目前入库合格人选共计580人，申报岗位合计1230余个，其中申报高管人员岗位占比38.3%、申报独立董事岗位占比31.9%、申报外部监事岗位占比29.8%；同批入库的还有上市银行在职独立董事、外部监事信息429人。

下一步，中国银行业协会将按计划有步骤、分批实施推进人才库在银行业金融机构中的应用。坚持金融科技赋能，丰富完善中国银行业管理人才库功能，打造数字化智能化的人才交流平台，更好发挥专业人才供需信息撮合作用，助力优化金融人才资源配置，为地方中小银行改革化险，银行业高质量发展提供人才保障。

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