人民网北京12月27日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为总结我国银行业保险业抗击疫情和支持经济社会发展的经验，形成应对类似重大突发公共事件的有效机制，向国际社会提供中国方案，银保监会近日发布了《中国银行业保险业抗击新冠肺炎疫情的实践与经验》（以下简称《报告》）。

据介绍，《报告》共七部分，包括创新出台政策措施，做好自身运营和安全保障，强化疫情防控金融支持，助力企业复工复产，加大中小微企业资源倾斜，保障金融消费者合法权益，抗击疫情的经验总结。

《报告》指出，面对疫情考验，银保监会扛起服务大局的政治责任，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，2020年出台纾困惠企利民政策文件20余份，明确行业疫情防控、强化金融服务、合理减费让利、支持复工复产等要求，引领银行业保险业贯彻落实统筹推进疫情防控和经济社会发展的决策部署，为实体经济和人民群众提供精准有力的金融支持，减少疫情对经济社会发展的冲击和影响。

针对受疫情影响较大的小微企业，银行业保险业加大资源倾斜，保护经济“毛细血管”。精准、快速落实3000亿元专项再贷款、1.5万亿元再贷款再贴现优惠政策，及时将政策红利传导到受困民营和小微企业。发行小微金融债3732.8亿元，票面利率2%-3%，低于2019年1-2个百分点，为小微企业提供低成本资金来源。实现普惠型小微企业贷款增速和户数“两增”目标，2020年末小微企业贷款余额42.7万亿元，其中普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，同比增长30.9%；有贷款余额户数2573万户，同比增加461万户；新发放普惠型小微企业贷款平均利率5.88%，较2019年下降0.82个百分点。推出小微企业营业中断、复工防疫保险，免费延长小微企业保险期限，允许缓缴保费，通过加快理赔速度、扩展保险责任保障小微企业运营。

《报告》指出，在疫情防控中，银行业保险业站稳服务实体经济和服务抗击疫情定位，发挥了金融行业应有的作用，形成了银行业保险业抗击疫情的中国经验。一是服务中心工作。银行业保险业努力让金融活水灌溉实体经济，推动国民经济恢复正常循环。为实体经济减费让利，通过多种途径合理让利。加大对实体经济流动性支持，加大中长期借贷支持，从资金端支持实体经济稳定和发展。2020年，人民币贷款新增19.6万亿元，增长12.8%；企业中长期贷款增量占新增各项贷款的79%；制造业贷款新增2.2万亿元，其中高技术制造业新增6177亿元。保险业赔款和给付支出1.4万亿元。

二是坚持以人民为中心的发展思想，保障社会民生。银保监会强化银行保险机构主体责任，狠抓制度落实，有针对性地开展现场检查和投诉核查，推动开展丰富多样的消费者教育活动，切实保护消费者合法权益。银行业保险业发挥自身优势，采用“止血、输血和造血”相结合的方式，丰富产品供给、创新服务方式、提高服务质量，主动减费让利。强化对物资保供企业、受疫情影响较大行业、疫情重点区域信贷支持。

三是聚焦小微企业，精准实施帮扶。银保监会结合小微企业的融资需求变化，推动小微企业金融服务“增量扩面、提质降本”。银行业保险业积极传导政策红利，通过临时性延期还本付息安排、降低利率、提供再融资支持、创新保险保障机制等途径，向中小微企业送去“及时雨”“雪中炭”。

四是金融科技赋能，推动服务创新。监管机构倡导银行保险机构推广非接触式金融服务模式，鼓励在全国范围内加强线上业务服务，探索运用视频连线、远程认证等科技手段，发展非现场核查、核保、核签等方式，切实做到应贷尽贷快贷、应赔尽赔快赔。引导金融机构重视推动金融科技运用，增强研发投入，加强与其他渠道的数据共享。

五是加强监督检查，确保措施落地。强化金融监管与巡视监督、纪检监察的贯通协同，开展金融支持复工复产和助力决战决胜脱贫攻坚专项督查。扎牢制度“篱笆”，严防抗疫优惠资金挪用。全流程跟踪督导企业资金使用情况，确保优惠信贷资金足额用在疫情防控相关的生产经营活动。

(责编：罗知之、高雷)