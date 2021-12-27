人民网北京12月27日电 （记者王震）据财政部网站消息，12月22日，财政部安排下达农业生产和水利救灾资金8.1亿元，支持做好强降雪抗灾保畜、秋冬抗旱保供水相关工作，为明年粮食春播夏收提供有利条件。

其中，农业生产救灾方面5亿元，用于补助支持内蒙古、辽宁、吉林等11省（区），做好强降雪灾后农作物、畜牧业救灾，越冬饲草料储备等抗灾保畜相关工作；水利救灾方面3.1亿元，用于补助支持福建、广东、广西等10省（区），建设临时救灾所需抗旱水源、开展调水运水等工作。

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