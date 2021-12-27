人民网北京12月27日电 （记者乔雪峰）记者从民航局获悉，近日，针对媒体反映土耳其航空公司伊斯坦布尔至广州航线出现“天价机票”，严重损害境外回国旅客权益问题,民航局迅速行动，依据中土航空运输协定及相关国内法律法规，部署民航中南地区管理局立即对相关情况进行核实调查，如发现有违反相关规定的情况,将依法依规进行处置。

民航局相关负责人表示，目前，按照我国与外国政府签订的航空运输协定、协议中的运价条款，国际运价管理有三种方式，即“双不批准原则”（运价的制定、调整由航空公司自主确定，无需报双方政府批准）、“始发国原则”（运价的制定、调整需报航线始发国政府批准）和“双批准原则”（运价的制定、调整需报双方政府批准）。根据《中华人民共和国政府和土耳其共和国政府民用航空运输协定》，我国与土耳其之间航线按照“双批准原则”管理。

该负责人表示，下一步，民航局将持续加大监管力度，维护国际航空运输市场秩序和价格平稳有序，切实保障旅客合法权益。民航局提醒，广大旅客应选择正规渠道购买机票，并保留好有关凭证，避免上当受骗。旅客如发现价格违法违规行为，可及时向国家有关部门投诉举报。

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