农业农村部：今冬明春“菜篮子”产品供给总量有保障
人民网北京12月27日电 （记者李楠桦）中央农村工作会议25日至26日在北京召开。会议指出，明年将召开党的二十大，做好“三农”工作、稳定“三农”这个基本盘，对于保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境具有特殊重要意义。
中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在接受人民日报记者采访时表示，明年要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。
“保障粮食和重要农副产品供给安全始终是我们的首要任务、头等大事。”唐仁健指出，农业农村部门必须全力以赴，以背水一战的态度和超常超强的力度来抓好粮食生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。明年总的考虑是稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料。稳定产量首先要稳住面积，要落实粮食安全党政同责要求，最大限度挖掘撂荒地、间套作潜力，确保明年粮食面积保持基本稳定。同时，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，从生产要素和体制机制两个方面着力，持续挖掘增产潜力。
“菜篮子”产品事关基本民生，明年如何保障稳定供应？唐仁健回应称，目前看，今冬明春“菜篮子”产品供给总量是有保障的。据监测调度，全年主要蔬菜品种长势正常，面积和产量都有所增加。今年6月份，生猪生产已完全恢复，预计全年猪肉产量大幅增加，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，水果、水产品总量是充足的。
唐仁健指出，确保“菜篮子”产品稳定供给，一方面要稳生产。分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，强化技术指导服务，持续抓好畜禽水产养殖，紧盯重大节日活动和雨雪冰冻极端天气等抓好应急保供，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力。另一方面要保安全。加强质量安全监管，加大抽检力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。
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