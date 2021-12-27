人民网北京12月27日电 （记者王震）12月27日，全国财政工作视频会议在北京召开。会议研究部署了2022年财政工作，强调积极推出有利于经济稳定的政策，提升政策整体效能，提出扎实做好“加强对市场主体支持”“加强风险防控”等十项重点工作。

会议强调，财政部门要准确把握稳字当头、稳中求进的要求，落实好积极的财政政策，积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。同时，加强财政政策与货币、就业等政策协调联动，注重跨周期和逆周期调控有机结合，提升政策整体效能。2022年积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，要重点把握好6个方面：一是实施更大力度减税降费，增强市场主体活力。二是保持适当支出强度，提高支出精准度。三是合理安排地方政府专项债券，保障重点项目建设。四是加大中央对地方转移支付，兜牢基层“三保”底线。五是坚持党政机关过紧日子，节俭办一切事业。六是严肃财经纪律，整饬财经秩序。

会议要求，2022年，要围绕宏观政策要稳健有效、微观政策要持续激发市场主体活力、结构政策要着力畅通国民经济循环、科技政策要扎实落地、改革开放政策要激活发展动力、区域政策要增强发展的平衡性协调性、社会政策要兜住兜牢民生底线的要求，发挥好财政职能作用，找准政策发力点，加强政策协同，扎实做好以下十项重点工作：

一是加强对市场主体支持，加大政策实施力度。严格落实国家出台的各项减税降费政策，确保减税降费政策红利落地。加强对中小微企业纾困帮扶，实施普惠金融发展示范区奖补政策，继续实行小微企业融资担保降费奖补，新增支持一批国家级专精特新“小巨人”企业，鼓励地方安排中小企业纾困资金。着力支持稳定和扩大就业。

二是充分挖掘国内需求潜力，发挥财政稳投资促消费作用。管好用好专项债券资金，拉动有效投资。适度超前开展基础设施投资，发挥政府投资引导带动作用。优化收入分配结构，推动消费持续恢复。深入实施区域重大战略。

三是加强风险防控，牢牢守住不发生系统性风险的底线。持续防范化解地方政府隐性债务风险，对化债不实、新增隐性债务的要严肃问责，完善防范化解隐性债务风险长效机制。推动财力向基层倾斜，继续用好财政资金直达机制，有效防范基层财政运行风险。配合防范化解金融风险。

四是强化会计质量监督和注册会计师行业建设，切实履行好财会监督主责。紧盯重点领域加强监管，提升行业监管水平，完善行业监管法规制度，加强其他领域财会监督力度。

五是优化财政科技经费管理，增强产业链供应链韧性。支持加强原创性、引领性科技攻关，强化国家战略科技力量，深入推进科技经费管理改革，增强产业链供应链自主可控能力。

六是突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。支持建设高质量教育体系，推进卫生健康体系建设，提高社会保障水平，完善住房保障体系，推动文化体育事业发展。

七是保障农业农村优先发展，加快推进农业农村现代化。全力支持粮食等重要农产品稳产保供，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，推进农业高质量发展，提升乡村建设和治理能力。

八是完善生态文明财税支持政策，推动绿色低碳发展。稳步有序推进碳达峰碳中和，支持深入打好污染防治攻坚战，加强生态系统保护和修复，促进优化能源结构。

九是加快建立现代财税体制，提高财政管理水平。加强财政法治建设，深化财税体制改革，强化国有资产管理，持续推动内控建设，加快预算管理一体化。

十是深化国际财经交流合作，坚定维护和增进国家利益。提升对全球重大议题的话语权和影响力，支持高质量共建“一带一路”，推动多双边经贸合作。

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