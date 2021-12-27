林丽鹂

部分行业协会将不能收取任何费用的评比达标“改头换面”为评价、排名，借机巧立名目乱收费；

一些水电气暖企业为规避不执行政府定价、政府指导价的风险，自立名目收费；

个别机场、铁路、港口重复收费、自立项目收费、只收费不服务……

近日，国家市场监督管理总局连续曝光三批2021年涉企收费专项治理典型案例，涉及行业协会商会、中介机构，水电气暖，交通三大领域。

看到这些案例，麻辣姐恨得牙痒痒。受新冠肺炎疫情冲击等因素影响，企业经营发展普遍面临许多压力，一些企业日子还过得比较难，涉企乱收费无疑是雪上加霜。

今年的中央经济工作会再次强调保市场主体，“要继续面向市场主体实施新的减税降费，帮助他们特别是中小微企业、个体工商户减负纾困、恢复发展。”

国家市场监督管理总局日前公布：截至目前，全国“治理涉企收费 减轻企业负担”专项检查共检查收费单位9.89万家，共发现涉嫌违规金额125.2亿元，已督促违规收费主体主动退还54.46亿元。

市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄说，涉企收费专项行动取得显著成效，将依法处理已查出的问题，退还企业多收费用，注重落实国家政策红利，为减轻企业负担打通“最后一公里”，让市场主体安心经营、轻装前行。

一些行业协会商会、中介机构把政府委托事项变为敛财工具，中饱私囊

如果您经营一家旅馆，有以下两套人脸识别系统供选择，您会选哪套？

一套免费安装、免费培训使用，但存在耗时较长、档次不够高、上传不稳定等问题；另一套需购买3000元至8000元不等的设备，但方便、快捷、稳定，便于后期运营维护。

每位入店旅客都要人脸识别，如果耽搁、卡壳肯定影响用户体验，很多旅馆经营者听到如上介绍，自然会选择后者，殊不知自己被乱收费了。

广西壮族自治区百色市安元科技有限公司承担当地旅馆业治安管理系统安装及运维工作，借助其系统运维单位的特殊地位，诱导企业高价购买该公司设备。2020年9月以来诱导52家新增旅馆购买，共计收费32.68万元。

“涉企收费”是指涉及企业的各类收费行为。最初，涉企收费主要是指国家机关、事业单位面向企业进行的各类收费。但随着经济体制改革不断深化，涉企收费治理重点扩展到交通物流、中介机构等更多领域。

借用行政权力、行政影响力“搭车收费”是违规收费的突出问题之一。一些技术服务中介机构承担着电子政务平台运营维护等工作，其费用已经由政府部门通过购买服务的方式支付。但部分中介机构竟然借助这些行政事项，向企业另行收费。

市场监管总局价监竞争局一级巡视员陈志江介绍，一些行业协会商会、中介机构把代行的政府职能或政府委托事项转变为敛财工具，强制或变相强制企业参加培训、考试、认定、评比、表彰等活动，并收取不合理费用，中饱私囊。更有甚者，通过关联单位违规敛财，社会影响恶劣，监管部门对此一定严查到底。

许多水电气暖企业还在继续收取政府明令取消的费用，或“自立名目”收费

水电气暖，一头连着企业生存发展，一头连着社会民生冷暖。

水电气暖企业多属城市公用事业，往往具有一定优势地位，一些企业利用自身优势地位强买强卖，在用户报装过程中强制安装设施、提供服务，借机收取高额不合理费用，用户多敢怒不敢言，往往选择“花钱买平安”。

内蒙古多伦诺尔给排水有限责任公司在为用户办理水表计量装置报装手续时，在未事先公示告知安装信息和作用的情况下，安装销售锁闭阀3384个，止回阀3101个，锁闭阀212个，止回阀217个，2019年6月至2021年6月共计销售24.84万元。每个阀门几十元的花费虽然不高昂，却严重影响用户的获得感。

一些企业超过定价标准收取费用，用户为满足基本生产生活需求，别无选择，只能“忍气吞声”。山东省青岛市北京中铁第一太平物业服务有限公司青岛分公司在提供转供电服务时，收取高于当地政策规定的转供电价格，共计多收取转供电电费47.84万元。

截至目前，全国查处水电气暖领域涉嫌违规收费55.34亿元。市场监管总局价监竞争局副局长张正明介绍，检查中发现许多水电气暖企业还在继续收取政府明令取消的费用，如供热环节增容费、管网建设费，用电报装工程的调试费，燃气工程接入环节接点费、碰头费，水电气热计量装置费等。许多水电气暖企业“自立名目”，擅自收取所谓的“补卡费”，“水质检测费”等。

陈志江介绍，部分水电气暖等公用事业单位，利用其基础性和自然垄断性的特殊地位，不按规定严格落实惠企惠民政策，搞明降暗不降，严重阻碍了政策红利向终端用户的传导。针对这些突出问题，市场监管总局还将持续加大监管执法力度。

交通领域存在超标收费、重复收费、收费不服务、不执行减免政策四大“弊病”

机场、铁路、港口收费，也是本次涉企收费检查的重点。超标准超范围收费、重复收费、只收费不服务、不执行收费减免政策是四大“弊病”。

部分交通物流企业利用自身在技术、准入、议价等方面的优势地位，侵害了广大经营者的合法权益。中国航空油料有限责任公司西安分公司在销售航空燃油过程中，在规定的航空煤油进销差价外，自立项目收取燃油保管费、出车费、质量检查费。2019年1月至2020年5月，共计收取65.37万元。

新冠肺炎疫情发生以来，国家针对港口环节收费出台了一系列优惠减免政策，减轻终端企业负担。但有的经营者未落实收费优惠减免政策，导致政策红利未及时传导至终端企业；有的经营者只收费不服务，反而加重了企业负担。

五矿物流浙江有限公司今年3月至12月未落实疫情期间货物港务费、港口设施保安费减免20%的优惠政策，违规多收港口设施保安费和货物港务费9.40万元。裕佳昌（上海）国际物流有限公司在今年5月至8月开展集装箱清洗服务过程中，对部分集装箱未提供水洗或者化洗服务而收取污箱费，多收价款共计6.69万元。

张正明说：“市场监管部门将依法处理已查出的问题，强化对机场、铁路、港口价格收费监管，减轻实体企业运输物流负担，推动各项涉企优惠降费政策落到实处，保障市场主体轻装前行。”

专项行动调查中还发现许多企业都遭遇过违规收费问题，但对违规收费的投诉举报仍然较少，原因是企业担心对其经营造成影响。

市场监管总局建议广大企业敢于维权并善于维权。国务院“互联网+”督查平台、总局12315平台、各地政府12345平台等都向市场主体敞开大门，监管部门核查时会严格为企业保密。企业在投诉举报时，应明确被投诉举报的对象，留下有效联系方式，上传相关证据材料，便于监管部门帮助企业解决难题。

(责编：李楠桦、初梓瑞)