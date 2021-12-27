高通深圳公司获评“全国优秀外商投资企业－双优企业”
2021年12月27日15:07 | 来源：人民网
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近日， 2021年全国（深圳）优秀外商投资企业表彰大会在深圳举行。据悉，全国（深圳）优秀外商投资企业评选活动每年举办一次，今年是第32届。
本次优秀外商投资企业评选工作经企业自主申报，初审委员会评审，由深圳市政府相关部门和权威机构审核，深圳共有213家企业分别荣获“全国（深圳）外商投资企业－双优企业”称号，“全国（深圳）优秀外商投资企业－质量进步”称号、“全国（深圳）优秀外商投资企业－和谐劳动关系促进”称号和“全国（深圳）优秀外商投资企业－安全环保鼓励奖”称号。
表彰大会上，高通通信技术（深圳）有限公司获评“全国（深圳）优秀外商投资企业－双优企业（2020年度）”称号。据高通公司相关负责人介绍，该公司在中国开展业务已近30年。凭借“发明-分享-协作”的商业模式，高通推动了移动通信产业的发展，为生态伙伴的创新奠定了基础。高通2008年在深圳建立经营实体，并于2016年在深圳市设立了高通深圳创新中心。随着5G商用进程不断发展，高通联合更多本地创新企业，促进合作伙伴开拓国内、国际市场，助力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。2020年7月，高通联合二十多家中国合作伙伴共同发起了“5G物联网创新计划”，致力于从终端形态、生态链建设和数字化升级三个维度推动5G物联网应用。自2004年起，高通设立了总额达1.5亿美元的中国风险投资基金，面向和支持中国初创企业的发展。在过去的五年中，高通已经投资的粤港澳大湾区企业达10余家。
据介绍，“优秀外商投资企业”评选表彰对外商投资企业高质量发展、社会责任、合规化建设多方面具有引领和示范效应，在外商投资企业中有积极的品牌影响力。
(责编：曹淼、李源)
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