人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

高通深圳公司获评“全国优秀外商投资企业－双优企业”

2021年12月27日15:07 | 来源：人民网
小字号

近日， 2021年全国（深圳）优秀外商投资企业表彰大会在深圳举行。据悉，全国（深圳）优秀外商投资企业评选活动每年举办一次，今年是第32届。

本次优秀外商投资企业评选工作经企业自主申报，初审委员会评审，由深圳市政府相关部门和权威机构审核，深圳共有213家企业分别荣获“全国（深圳）外商投资企业－双优企业”称号，“全国（深圳）优秀外商投资企业－质量进步”称号、“全国（深圳）优秀外商投资企业－和谐劳动关系促进”称号和“全国（深圳）优秀外商投资企业－安全环保鼓励奖”称号。

表彰大会上，高通通信技术（深圳）有限公司获评“全国（深圳）优秀外商投资企业－双优企业（2020年度）”称号。据高通公司相关负责人介绍，该公司在中国开展业务已近30年。凭借“发明-分享-协作”的商业模式，高通推动了移动通信产业的发展，为生态伙伴的创新奠定了基础。高通2008年在深圳建立经营实体，并于2016年在深圳市设立了高通深圳创新中心。随着5G商用进程不断发展，高通联合更多本地创新企业，促进合作伙伴开拓国内、国际市场，助力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。2020年7月，高通联合二十多家中国合作伙伴共同发起了“5G物联网创新计划”，致力于从终端形态、生态链建设和数字化升级三个维度推动5G物联网应用。自2004年起，高通设立了总额达1.5亿美元的中国风险投资基金，面向和支持中国初创企业的发展。在过去的五年中，高通已经投资的粤港澳大湾区企业达10余家。

据介绍，“优秀外商投资企业”评选表彰对外商投资企业高质量发展、社会责任、合规化建设多方面具有引领和示范效应，在外商投资企业中有积极的品牌影响力。

 

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021年版外资准入负面清单公布 乘用车制造外资股比限制取消
　　图片来源：国家发展改革委官网 人民网北京12月27日电 （申佳平） 据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委、商务部于今日发布《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》，自2022年1月1日起施行。据了解，本次修订中，在汽车制造领域，取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制。…
中国银行业管理人才库上线 为地方中小银行高质量发展提供人才保障
　　人民网北京12月27日电 （记者罗知之）记者从中国银行业协会获悉，为着力解决地方中小银行公司治理薄弱、专业人才缺少的共性问题，防范化解金融风险，推动银行业高质量发展，近日，在中国银保监会指导下，由中国银行业协会建设的中国银行业管理人才库正式上线。 据介绍，中国银行业管理人才库包括高管人才库、独立董事库和外部监事库，其中高管人才库主要为管理人才流转到地方中小银行任职搭建平台，独立董事库、外部监事库用于银行机构独立董事、外部监事供需信息汇集和相关服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部