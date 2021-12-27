原标题：第五届中国区块链开发大赛全国总决赛十强揭晓，半数获奖项目使用FISCO BCOS

近日，第五届中国区块链开发大赛全国总决赛在线上圆满举行，其中10支团队脱颖而出，夺得本届大赛最终奖项。而在这10个获奖作品中，5个采用了微众银行牵头研发的区块链底层平台FISCO BCOS。

第五届中国区块链开发大赛由中国电子技术标准化研究院、江苏省工业和信息化厅、苏州市人民政府联合主办。与此前四届不同，本次大赛，以江苏省苏州市作为总赛区，分设东部、西部、南部和北部区域赛。今年8月份大赛启动以来，来自全国范围的143支团队展开激烈角逐，经过规范性审核、预选赛、区域赛，24支团队进入全国总决赛。经过一天的评比，10支团队最终脱颖而出。10个获奖项目中，使用FISCO BCOS底层平台的项目斩获特等奖，并揽下两个“二等奖”、两个“三等奖”。

FISCO BCOS是国产安全可控的联盟链底层平台，于2017年正式对外开源，为各行各业开展区块链应用提供可靠的基础设施。在近期举办的金链盟生态大会上，FISCO BCOS v3.0正式发布，在架构、安全、扩展性、易用性以及开放协议等各个方面，进行全面升级。

该版本采用全新微服务架构设计，实现模块化分层治理与平行扩展，可更好地承载大规模商用场景落地；创立确定性多合约并行算法DMC（Deterministic Multi-Contract），并实现流水线共识机制和混合调度，大幅提升系统整体吞吐量和降低交易处理时延，轻松应对海量交易上链；在安全方面，FISCO BCOS在实现完整国产化支持的基础上，进一步实现多语言、多终端、全链路的国密接入，更高效安全地助力区块链应用开发。

依托硬核技术实力，FISCO BCOS助力实体经济发展的成效逐渐显现。至今，FISCO BCOS开源社区已汇聚超70000名个人成员、逾3000家机构，成功支持政务、金融、农业、公益、文娱、供应链、物联网等多个行业的数百个区块链应用场景落地，社区收集到的标杆应用超过200个，构建出庞大且活跃的联盟链开源生态。

(责编：董童、李源)