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国家发改委：到2025年江苏沿海地区生产总值占全省比重力争达20%左右

2021年12月27日15:43 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，国家发展改革委近日印发《江苏沿海地区发展规划（2021—2025年）》（以下简称《规划》），指导江苏沿海地区今后一段时期经济社会发展。

《规划》提出，到2025年，江苏沿海地区综合实力稳步提升，经济和人口集聚能力进一步增强，地区生产总值年均增速快于东部地区平均水平，占全省比重力争达20%左右。产业创新能力大幅提升，高新技术产业产值占规模以上工业比重达到42.5%。一体化发展深入推进，连云港、盐城、南通三市实现基础设施互联互通、产业发展深度融合、生态环境共保联治，与上海跨江融合发展开创新局面，与苏北和皖北地区合作实现新提升。生态环境呈现新面貌，林茂、滩净、岸绿、湾美成为江苏沿海地区鲜明标识，林木覆盖率达到25.2%，自然岸线保有率保持在35%以上。双向开放水平进一步提高，长三角地区改革开放成果在江苏沿海地区复制推广，高水平开放型经济体系加快完善，双向开放枢纽作用显著提升。人民群众获得感、幸福感、安全感进一步提高，居民收入和经济增长基本同步，就业更加充分更有质量，普惠优质均衡的公共服务体系基本建立。

到2035年，江苏沿海地区经济实力、科技实力、综合竞争力大幅跃升，人均地区生产总值和居民人均可支配收入在2020年基础上实现翻一番，为打造长三角强劲活跃增长极、世界级城市群、沿海生态屏障提供重要支撑。

(责编：申佳平、高雷)

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