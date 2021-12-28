日前，中国加入APEC三十周年工商界主题活动暨2021年APEC工商领导人中国论坛在北京举办。海尔卡奥斯物联生态科技有限公司董事长陈录城受邀参加智能制造专题圆桌论坛讨论。

海尔卡奥斯物联生态科技有限公司董事长陈录城受邀参加智能制造专题圆桌论坛讨论

论坛上，“中国数字经济产业示范样本行动”系列成果正式发布。在全面阐述中国数字经济产业发展脉络、成就和领先企业实践的《数字上的中国》一书中，卡奥斯COSMOPla三大案例入选。

卡奥斯相关负责人介绍，卡奥斯COSMOPlat助力海尔3座工厂入选WEF世界灯塔工厂，也以自身“灯塔经验”跨行业赋能青岛啤酒打造灯塔工厂。在卡奥斯COSMOPlat助力下，青岛啤酒厂依托工业互联网和智能制造技术“翻新”：定制平台、供应商制罐平台以及制造平台、分拣平台得到了打通，数据成为了驱动生产销售的“指挥棒”，客户订单的交付时间和新产品开发时间降低50%，定制化啤酒的份额和营收则分别增加33%和14%。随着越来越多的企业在数字化领域加速布局，卡奥斯COSMOPlat“灯塔经验”也在逐步走向链传动、汽车、智慧能源等行业，为更多企业转型升级提供指引。

郯城智慧化工园区综合一张图

作为工业互联网+化工园区综合服务平台，卡奥斯COSMOPlat打造的智慧化工综合管理平台实现了对84个化工园区和5000多家企业的实时连接，助推政府数字化管理和科学决策。在山东省郯城化工产业园区，卡奥斯COSMOPlat立足产业园转型需求，运用大数据分析技术，对园区安全、环保、应急、经济和能源实现一体化综合管控。目前园区安全风险管控能力提升了50%，人工投入降低了45%，应急指挥效率也提升了50%。

以打造“大企业共建、中小企业共享”赋能生态为目标，卡奥斯COSMOPlat正在与各行业、各领域的龙头企业共建平台，并将沉淀的工业机理模型与中小企业共享，目前已孕育出模具、化工等诸多行业生态，链接企业近80万家。

2021年，在卡奥斯COSMOPlat智慧能源平台助力下，海尔中德智慧园区成为碳中和“灯塔基地”。结合能源互联网、大数据、云计算、5G网络等技术，卡奥斯COSMOPlat对园区进行“源-网-荷-储”全方位能源管理，实现能源流、数据流、碳追溯流的“三流合一”，对园区能源系统管控和调度；在能源利用效率方面，通过对空压机余热回收、水泵房电机进行变频改造、燃气三联供系统建设等手段，平台在满足供冷、供热的同时，实现能源的梯级利用，每年减排的二氧化碳约合植树造林3.22万亩。

目前，卡奥斯COSMOPlat已将打造园区的经验复制到天津八里台工业园区，将实现碳减排30%，能耗降低20%。

该负责人表示，从传统产业的数字化转型，到新兴的数字赋能生态建设，甚至是面向未来的可持续发展模式，卡奥斯COSMOPlat对数字技术的创造性利用，为世界其他经济体了解中国企业发展的创新模式和新技术贡献了鲜活案例。未来，卡奥斯COSMOPlat将以可持续的发展理念，坚持做这件难而正确的事，助力中国实现对世界的承诺。

(责编：曹淼、李源)