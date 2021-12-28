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财政部：“十四五”时期实施一系列重大会计人才培养工程

2021年12月28日11:17 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者王震）据财政部网站消息，为深入实施新时代人才强国战略，培养造就高素质专业化会计人才队伍，为高质量发展提供人才支撑，近日财政部制定印发《会计行业人才发展规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）。

会计人才是我国人才队伍的重要组成部分，是维护市场经济秩序、促进经济社会发展、推动会计改革发展的重要力量。《规划》明确，“十四五”时期会，通过深化改革，会计人才发展体制机制改革取得突破性进展，会计人才培养、评价、使用体系更加健全，会计人才创新活力充分激发，会计职业发展环境更加优化，会计人才对我国经济社会发展的支撑作用明显增强。

《规划》提出“十四五”时期会计人才工作的9项主要任务：加强会计诚信建设、构建会计人才能力框架、健全会计人才评价体系、完善继续教育管理体制机制、加强高端会计人才培训培养、推进会计学科专业体系建设、提升会计专业学位研究生教育质量、搭建会计人员管理服务平台、加大会计人才培养基地建设。

同时，为培养各领域的高端会计人才，财政部实施一系列重大会计人才培养工程，着力培养符合新时代高质量发展要求的大中型企业高端会计人才，符合新时代行政事业单位管理要求的高端会计人才，符合国家建设要求的注册会计师，符合教育改革要求、贴近会计实务的会计教学科研人才和学术带头人，符合会计国际交流合作需要的国际化高端会计人才。

(责编：王震、高雷)

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