旭辉控股集团：2021年回款已突破2300亿
2021年12月28日13:19 | 来源：人民网
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12月27日，旭辉控股集团官方宣布，公司2021年回款已经突破2300亿。根据旭辉最新公告数据，旭辉前11月累计合同销售金额约人民币2257.5亿元，同比增长约12.86%。
“在行业整体不确定性的环境下，强劲的销售能力和现金流管理能力使我们在今年年底交出了一份漂亮的成绩单。”据旭辉控股集团相关负责人介绍，今年的销售成绩主要来源于旭辉持续实现产品畅销溢价。本月旭辉的多个项目逆势迎来首开超高去化：长沙铂悦湘江首开大平层成交325套，销售金额达21.43亿元；苏州奥体锦麟铂悦府本月第三次开盘，成交突破20亿元，年内三次开盘三次售罄，100%去化。合肥望江来则实现销售创新，车位与住宅同步持证销售，首开去化超4亿。
基于旭辉良好的市场表现，评级机构标准普尔在12月15日发布报告确认旭辉“BB”评级，展望为稳定。
(责编：李源、董童)
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