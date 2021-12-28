人民网北京12月28日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，财政部、水利部安排水利救灾资金3.1亿元，支持广东等10个省（自治区）开展抗旱保供水和防洪工程水毁修复等工作。

据悉，今年汛期我国总体呈现“南枯北丰”降水态势，在北方一些河流和地区遭受历史罕见夏秋汛的同时，我国华南、江南和西北东部部分地区先后发生严重夏旱和秋冬旱，其中华南、江南局地旱情从去年冬季的冬春旱发展成今年的夏秋连旱并持续至今。此外，海南省遭受台风和强降雨过程，水利工程设施水毁严重。

水利部多次会商部署抗旱保供水和台风防御工作，加大水利救灾资金支持力度，指导受灾地区细化实化抗旱保供水措施，抓紧开展水毁修复工作，确保供水安全、粮食安全、度汛安全。

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