本报记者 高云才

中央经济工作会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。对于“三农”工作来说，当前面临怎样的形势，如何发挥好开新局、应变局、稳大局的“压舱石”作用？记者采访了中央农办主任、农业农村部部长唐仁健。

保障粮食和重要农副产品供给安全

记者：中央经济工作会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，“三农”工作如何落实这一要求，发挥好“压舱石”作用？

唐仁健：越是环境复杂，风险挑战增多，越要把“三农”这块“压舱石”夯得实之又实。明年要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

保障粮食和重要农副产品供给安全始终是我们的首要任务、头等大事。农业农村部门必须全力以赴，以背水一战的态度和超常超强的力度来抓好粮食生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。明年总的考虑是稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料。稳定产量首先要稳住面积，要落实粮食安全党政同责要求，最大限度挖掘撂荒地、间套作潜力，确保明年粮食面积保持基本稳定。同时，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，从生产要素和体制机制两个方面着力，持续挖掘增产潜力。

生产要素上，要牢牢抓住种子和耕地两个要害。耕地方面，务必落实好最严格的耕地保护制度，切实加强耕地用途管制。高标准农田建设要持续推进，确保到2022年建成10亿亩旱涝保收的高标准农田。种子方面，中央已经制定了种业振兴行动方案，我们将会同有关部门，全面推进种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动，逐步实现种业科技自立自强、种源自主可控。

体制机制上，要着眼于调动地方党委政府和种粮农民两个积极性。一方面，要压实地方党委政府重农抓粮责任。明年是实施粮食安全党政同责考核的第一年，要严格抓好考核，健全完善粮食安全责任制，细化粮食主产区、产销平衡区、主销区考核指标，汇聚起重农抓粮的强大合力。另一方面，要保障种粮农民合理收益。我们的思路是围绕政策保本、经营增效做文章。政策保本，重点是构建价格、补贴、保险“三位一体”扶持政策体系，让农民种粮不吃亏。经营增效，重点是大力发展农业专业化社会化服务，开展生产托管、订单农业、加工物流、产品营销等多种服务，提高种粮综合效益，让农民种粮能获利、多得利。

记者：中央经济工作会议强调，做好粮油肉蛋奶果蔬等保供稳价。“菜篮子”产品事关基本民生，明年如何保障稳定供应？

唐仁健：保障“菜篮子”产品供应，丰富老百姓的餐桌，是农业农村部门的重要职责。目前看，今冬明春“菜篮子”产品供给总量是有保障的。据监测调度，全年主要蔬菜品种长势正常，面积和产量都有所增加。今年6月份，生猪生产已完全恢复，预计全年猪肉产量大幅增加，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，水果、水产品总量是充足的。

确保“菜篮子”产品稳定供给，一方面要稳生产。分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，强化技术指导服务，持续抓好畜禽水产养殖，紧盯重大节日活动和雨雪冰冻极端天气等抓好应急保供，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力。另一方面要保安全。加强质量安全监管，加大抽检力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。

集中资源、集中力量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果

记者：让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。一年来巩固拓展脱贫攻坚成果的成效如何？明年将怎样进一步巩固拓展脱贫攻坚成果？

唐仁健：巩固拓展脱贫攻坚成果，中央明确设立5年过渡期。2021年，各地各部门认真贯彻落实“四个不摘”要求，集中资源、集中力量巩固拓展脱贫攻坚成果。

一是抓监测帮扶，明确监测对象和范围、优化监测方式和程序，落实医保社保综合保障、教育专项救助等措施，有效防范化解因灾因疫等返贫致贫风险。二是抓政策衔接，中央层面33项衔接政策已全部出台，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县，给予集中支持。三是抓产业就业，衔接推进乡村振兴补助资金用于产业的比重提高到50%以上，脱贫劳动力外出务工达到3100多万人。总体看，今年没有发生规模性返贫的情况，脱贫攻坚成果得到了巩固拓展。

下一步，我们要聚焦重点群体，健全防止返贫监测帮扶机制。开展常态化排查，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户及时纳入监测帮扶，适当放宽监测对象认定标准，简化工作流程，切实做到早发现、早干预、早帮扶，有人管、管到位。要聚焦重点区域，强化倾斜支持政策落实。对160个重点帮扶县，落实好已出台的支持政策，实施“补短板、促发展”项目，开展“组团式”教育和医疗帮扶。对易地搬迁安置区，持续完善基础设施和公共服务，加强产业园区建设，落实属地管理责任，确保搬迁人口稳得住、能融入。要聚焦重点工作，加大产业就业帮扶力度。进一步提高衔接资金和涉农整合资金用于产业的比例，支持产业基础设施建设和全链条开发，重点发展一批能更多带动就业的特色优势产业。明年要加强东西部劳务协作，通过提升帮扶车间、优化公益岗位等多种方式，促进就地就近就业，确保外出务工数量稳定在3000万人左右。

确保乡村振兴各项工作积极稳妥推进、行稳致远

记者：明年是乡村振兴全面展开关键之年，请问在工作机制、工作方式等方面应该如何把握，确保各项工作积极稳妥推进？

唐仁健：推进乡村振兴必须尊重客观实际和群众需求，确保乡村振兴稳妥推进、行稳致远。

在理念上，坚持为农民而兴。农民是乡村振兴的参与者和受益者，必须充分尊重农民意愿，把农民最关心最直接最现实的利益问题，一件一件找出来，帮他们解决好。农民期盼干的抓紧干，农民愿意干的带着干，农民暂时还不愿意干的，可以先放一放、缓一缓，今后等他们想通了、愿意干，我们再干。

在目标上，坚持求好不求快。乡村振兴是一个长期过程，不能等，也不能急，要拿捏好推进工作的时度效。对农村改厕这种改变千百年老百姓传统生活习惯的事，一定要保持足够的历史耐心，稳扎稳打推进，宁可稳一点，也要准一点、好一点。

在方式上，坚持因地制宜、分类推进。我国农村地域辽阔，各地经济社会发展水平不同、文化和风土人情各异，乡村振兴不可能一种模式打天下，要从实际出发探索有效的模式、路径。比如厕所革命，有条件的地方可以搞水冲厕所，没有条件的可以搞旱厕，水冲厕所和旱厕也有多种技术路线，只要符合卫生条件就行，不用追求一个标准、一种技术。

在机制上，坚持自下而上、农民参与。乡村振兴关键是把农民组织动员起来，下决心建立好自下而上、村民自治、农民参与的机制，政府主干的要把农民带上一起干，农民自己能干的要交给农民自己干，充分调动农民的积极性、主动性、创造性。

《 人民日报 》（ 2021年12月27日 02 版）

(责编：罗知之、陈键)