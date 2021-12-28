确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁（权威访谈·稳字当头、稳中求进：怎么看、怎么办）
——访中央农办主任、农业农村部部长唐仁健
中央经济工作会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。对于“三农”工作来说，当前面临怎样的形势，如何发挥好开新局、应变局、稳大局的“压舱石”作用？记者采访了中央农办主任、农业农村部部长唐仁健。
保障粮食和重要农副产品供给安全
记者：中央经济工作会议要求，明年经济工作要稳字当头、稳中求进，“三农”工作如何落实这一要求，发挥好“压舱石”作用？
唐仁健：越是环境复杂，风险挑战增多，越要把“三农”这块“压舱石”夯得实之又实。明年要牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。
保障粮食和重要农副产品供给安全始终是我们的首要任务、头等大事。农业农村部门必须全力以赴，以背水一战的态度和超常超强的力度来抓好粮食生产，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。明年总的考虑是稳口粮、稳玉米、扩大豆、扩油料。稳定产量首先要稳住面积，要落实粮食安全党政同责要求，最大限度挖掘撂荒地、间套作潜力，确保明年粮食面积保持基本稳定。同时，要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，从生产要素和体制机制两个方面着力，持续挖掘增产潜力。
生产要素上，要牢牢抓住种子和耕地两个要害。耕地方面，务必落实好最严格的耕地保护制度，切实加强耕地用途管制。高标准农田建设要持续推进，确保到2022年建成10亿亩旱涝保收的高标准农田。种子方面，中央已经制定了种业振兴行动方案，我们将会同有关部门，全面推进种质资源保护利用、创新攻关、企业扶优、基地提升、市场净化五大行动，逐步实现种业科技自立自强、种源自主可控。
体制机制上，要着眼于调动地方党委政府和种粮农民两个积极性。一方面，要压实地方党委政府重农抓粮责任。明年是实施粮食安全党政同责考核的第一年，要严格抓好考核，健全完善粮食安全责任制，细化粮食主产区、产销平衡区、主销区考核指标，汇聚起重农抓粮的强大合力。另一方面，要保障种粮农民合理收益。我们的思路是围绕政策保本、经营增效做文章。政策保本，重点是构建价格、补贴、保险“三位一体”扶持政策体系，让农民种粮不吃亏。经营增效，重点是大力发展农业专业化社会化服务，开展生产托管、订单农业、加工物流、产品营销等多种服务，提高种粮综合效益，让农民种粮能获利、多得利。
记者：中央经济工作会议强调，做好粮油肉蛋奶果蔬等保供稳价。“菜篮子”产品事关基本民生，明年如何保障稳定供应？
唐仁健：保障“菜篮子”产品供应，丰富老百姓的餐桌，是农业农村部门的重要职责。目前看，今冬明春“菜篮子”产品供给总量是有保障的。据监测调度，全年主要蔬菜品种长势正常，面积和产量都有所增加。今年6月份，生猪生产已完全恢复，预计全年猪肉产量大幅增加，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，水果、水产品总量是充足的。
确保“菜篮子”产品稳定供给，一方面要稳生产。分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，强化技术指导服务，持续抓好畜禽水产养殖，紧盯重大节日活动和雨雪冰冻极端天气等抓好应急保供，不断提升“菜篮子”产品市场供应能力。另一方面要保安全。加强质量安全监管，加大抽检力度，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。
集中资源、集中力量，持续巩固拓展脱贫攻坚成果
记者：让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。一年来巩固拓展脱贫攻坚成果的成效如何？明年将怎样进一步巩固拓展脱贫攻坚成果？
唐仁健：巩固拓展脱贫攻坚成果，中央明确设立5年过渡期。2021年，各地各部门认真贯彻落实“四个不摘”要求，集中资源、集中力量巩固拓展脱贫攻坚成果。
一是抓监测帮扶，明确监测对象和范围、优化监测方式和程序，落实医保社保综合保障、教育专项救助等措施，有效防范化解因灾因疫等返贫致贫风险。二是抓政策衔接，中央层面33项衔接政策已全部出台，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县，给予集中支持。三是抓产业就业，衔接推进乡村振兴补助资金用于产业的比重提高到50%以上，脱贫劳动力外出务工达到3100多万人。总体看，今年没有发生规模性返贫的情况，脱贫攻坚成果得到了巩固拓展。
下一步，我们要聚焦重点群体，健全防止返贫监测帮扶机制。开展常态化排查，将脱贫不稳定户、边缘易致贫户和突发严重困难户及时纳入监测帮扶，适当放宽监测对象认定标准，简化工作流程，切实做到早发现、早干预、早帮扶，有人管、管到位。要聚焦重点区域，强化倾斜支持政策落实。对160个重点帮扶县，落实好已出台的支持政策，实施“补短板、促发展”项目，开展“组团式”教育和医疗帮扶。对易地搬迁安置区，持续完善基础设施和公共服务，加强产业园区建设，落实属地管理责任，确保搬迁人口稳得住、能融入。要聚焦重点工作，加大产业就业帮扶力度。进一步提高衔接资金和涉农整合资金用于产业的比例，支持产业基础设施建设和全链条开发，重点发展一批能更多带动就业的特色优势产业。明年要加强东西部劳务协作，通过提升帮扶车间、优化公益岗位等多种方式，促进就地就近就业，确保外出务工数量稳定在3000万人左右。
确保乡村振兴各项工作积极稳妥推进、行稳致远
记者：明年是乡村振兴全面展开关键之年，请问在工作机制、工作方式等方面应该如何把握，确保各项工作积极稳妥推进？
唐仁健：推进乡村振兴必须尊重客观实际和群众需求，确保乡村振兴稳妥推进、行稳致远。
在理念上，坚持为农民而兴。农民是乡村振兴的参与者和受益者，必须充分尊重农民意愿，把农民最关心最直接最现实的利益问题，一件一件找出来，帮他们解决好。农民期盼干的抓紧干，农民愿意干的带着干，农民暂时还不愿意干的，可以先放一放、缓一缓，今后等他们想通了、愿意干，我们再干。
在目标上，坚持求好不求快。乡村振兴是一个长期过程，不能等，也不能急，要拿捏好推进工作的时度效。对农村改厕这种改变千百年老百姓传统生活习惯的事，一定要保持足够的历史耐心，稳扎稳打推进，宁可稳一点，也要准一点、好一点。
在方式上，坚持因地制宜、分类推进。我国农村地域辽阔，各地经济社会发展水平不同、文化和风土人情各异，乡村振兴不可能一种模式打天下，要从实际出发探索有效的模式、路径。比如厕所革命，有条件的地方可以搞水冲厕所，没有条件的可以搞旱厕，水冲厕所和旱厕也有多种技术路线，只要符合卫生条件就行，不用追求一个标准、一种技术。
在机制上，坚持自下而上、农民参与。乡村振兴关键是把农民组织动员起来，下决心建立好自下而上、村民自治、农民参与的机制，政府主干的要把农民带上一起干，农民自己能干的要交给农民自己干，充分调动农民的积极性、主动性、创造性。
《 人民日报 》（ 2021年12月27日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会：加强金融消费者权益保护 提升金融服务适老化水平
- 人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发文介绍加强金融消费者权益保护，并注重提升金融服务适老化水平的相关情况，包括出台改进金融适老化服务政策，妥善处理消费者投诉，加大对老年人金融知识教育宣传力度，推动银行保险机构从老年消费者需求出发优化传统服务和智能化服务，不断提高金融服务人民群众的广度与深度。 具体包括四项重点工作：第一，注重老年消费者权益保护，出台金融适老服务政策，提出16项举措并设置“禁止行为清单”。…
- 创建“四区” 交通运输部：支持浙江建设共同富裕示范区
- 人民网北京12月28日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的实施意见》（以下简称《实施意见》），《实施意见》指出，交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，以推进交通强国建设试点为着力点，更加注重质量效益、一体化融合、创新驱动，强化交通运输政策保障和改革探索，着力解决交通运输发展不平衡不充分问题，加快构建现代化综合交通运输体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，在支撑服务浙江高质量发展中促进共同富裕示范区建设。 到2025年，交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展，交通运输法治、体制、机制、规制进一步完善，形成一批典型经验和政策成果。…
相关新闻
- 评论
- 关注