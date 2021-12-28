原标题：交通银行全力支持能源保供

为贯彻党中央关于做好今冬明春能源保供的重大决策部署，交通银行积极落实监管部门相关工作要求，做实做优支持基础产业的金融服务工作。据了解，交通银行通过优化完善信贷政策和金融服务方案，积极发挥碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款政策作用，支持能源领域稳产保供和低碳转型需求。

交行相关负责人介绍，该行已在总行层面建立能源保供专项工作小组，快速响应承担能源保供职能企业的融资需求。同时，通过绿色债券、能源保供专项债等工具积极支持产业发展，已累计承销绿色债券（碳中和债）22笔，发行金额总计1001亿元、承销金额205.5亿元。

在煤电保供领域，交行北京市分行全力支持国家能源投资集团有限责任公司，审批给予总额600亿元授信额度，用于支持其各板块主营业务经营性周转资金需求，并助力集团全力落实国家优质煤电企业保供、维护经济生产和民生基本需要等工作要求。

西安秦华燃气集团有限公司是西安市国资控股燃气供应企业，负责西安核心城区的居民及工商业用户能源供应，承担保障民生用暖的重任。在天然气供应偏紧、价格大幅上扬的背景下，交行陕西省分行开辟绿色通道给予公司增额授信，并迅速完成4.99亿元新增贷款投放，为西安市民供暖提供了有效保障。

交通银行还有序对接绿色升级项目融资需求，将能源保供与碳达峰、碳中和有效结合起来。交行内蒙古区分行支持内蒙古伊泰煤制油有限责任公司等企业在碳交易权、用能权、排污权等绿色权益质押类业务进行创新探索；支持内蒙古蒙泰集团等煤炭、煤电、有色金属等企业，开展技改、节能减排等新项目，助力传统“两高”企业绿色升级。

(责编：董童、李源)