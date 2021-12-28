交通银行全力支持能源保供
2021年12月28日16:09 | 来源：中国网财经
小字号
原标题：交通银行全力支持能源保供
为贯彻党中央关于做好今冬明春能源保供的重大决策部署，交通银行积极落实监管部门相关工作要求，做实做优支持基础产业的金融服务工作。据了解，交通银行通过优化完善信贷政策和金融服务方案，积极发挥碳减排支持工具和煤炭清洁高效利用专项再贷款政策作用，支持能源领域稳产保供和低碳转型需求。
交行相关负责人介绍，该行已在总行层面建立能源保供专项工作小组，快速响应承担能源保供职能企业的融资需求。同时，通过绿色债券、能源保供专项债等工具积极支持产业发展，已累计承销绿色债券（碳中和债）22笔，发行金额总计1001亿元、承销金额205.5亿元。
在煤电保供领域，交行北京市分行全力支持国家能源投资集团有限责任公司，审批给予总额600亿元授信额度，用于支持其各板块主营业务经营性周转资金需求，并助力集团全力落实国家优质煤电企业保供、维护经济生产和民生基本需要等工作要求。
西安秦华燃气集团有限公司是西安市国资控股燃气供应企业，负责西安核心城区的居民及工商业用户能源供应，承担保障民生用暖的重任。在天然气供应偏紧、价格大幅上扬的背景下，交行陕西省分行开辟绿色通道给予公司增额授信，并迅速完成4.99亿元新增贷款投放，为西安市民供暖提供了有效保障。
交通银行还有序对接绿色升级项目融资需求，将能源保供与碳达峰、碳中和有效结合起来。交行内蒙古区分行支持内蒙古伊泰煤制油有限责任公司等企业在碳交易权、用能权、排污权等绿色权益质押类业务进行创新探索；支持内蒙古蒙泰集团等煤炭、煤电、有色金属等企业，开展技改、节能减排等新项目，助力传统“两高”企业绿色升级。
(责编：董童、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 银保监会：加强金融消费者权益保护 提升金融服务适老化水平
- 人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，银保监会今日发文介绍加强金融消费者权益保护，并注重提升金融服务适老化水平的相关情况，包括出台改进金融适老化服务政策，妥善处理消费者投诉，加大对老年人金融知识教育宣传力度，推动银行保险机构从老年消费者需求出发优化传统服务和智能化服务，不断提高金融服务人民群众的广度与深度。 具体包括四项重点工作：第一，注重老年消费者权益保护，出台金融适老服务政策，提出16项举措并设置“禁止行为清单”。…
- 创建“四区” 交通运输部：支持浙江建设共同富裕示范区
- 人民网北京12月28日电 （记者王连香）近日，交通运输部印发《交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的实施意见》（以下简称《实施意见》），《实施意见》指出，交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区，以推进交通强国建设试点为着力点，更加注重质量效益、一体化融合、创新驱动，强化交通运输政策保障和改革探索，着力解决交通运输发展不平衡不充分问题，加快构建现代化综合交通运输体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，在支撑服务浙江高质量发展中促进共同富裕示范区建设。 到2025年，交通运输支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区取得明显实质性进展，交通运输法治、体制、机制、规制进一步完善，形成一批典型经验和政策成果。…
相关新闻
- 评论
- 关注