12月28日，以“汇聚数据库创新力量 逐梦数字时代星辰大海”为主题的openGauss summit 2021在北京线上线下同步举办。会上，openGauss开源社区理事会和技术委员会升级，openGauss社区分委会正式成立，中国电信发布行业云原生关系型数据库TeleDB for openGauss，中国联通启动基于openGauss的数据库自主创新（CUDB）。

本次峰会是由中国软件行业协会、中国计算机学会数据库专业委员会指导，openGauss开源社区主办，华为、中国移动、中国电信天翼云、中国联通、招商银行等联合举办的年度开源数据库技术盛会，旨在与产业界通过技术创新、生态构建、商业推广、开源建设和人才发展等方面的合作，共同推动数据库产业发展。

中国计算机学会数据库专业委员会副主任、哈尔滨工业大学教授高宏提出，数据库是数字时代的数据底座，多学科交叉，高度复杂。openGauss以开源为纽带，以协同创新为抓手，通过”产、学、研、用“夯实基础研究、加快人才培养、实现技术创新与市场应用紧密结合，共同打造属于时代的数据库。

据介绍，openGauss自2020年6月30日开源以来得到了各界的大力支持，吸引了产业链100家核心企业的加入，覆盖政府、金融、运营商、能源、制造等行业；发展20个SIG特别兴趣小组；超过2500名开发者参与技术贡献；全球下载量超过50万，遍布全球81个国家，558个城市。openGauss秉承共建、共享、共治的理念，与企业、伙伴、开发者，共同建设最具创新力的开源社区。

openGauss开源社区理事会升级仪式。受访者供图

会上，openGauss开源社区理事会升级。据悉，openGauss社区理事会由中国移动、中国电信、中国联通、招商银行、邮储银行、清华大学等首批18家单位于2021年9月成立。本次升级后，理事会将增加中国海油和超聚变数字技术有限公司两家成员。理事会成员覆盖数据库厂商、企业用户、高校、科研院所等，聚焦数据库的基础研究、技术创新及行业应用场景，共同推动数据库产业发展。

openGauss开源社区技术委员会升级仪式。受访者供图

同时，openGauss开源社区技术委员会也进行了升级。该技术委员会作为开源社区的技术领导机构，决策社区的技术发展方向。会上，来自华为、海量数据、云和恩墨、神舟通用、北京超图、民生银行、招商银行等7个公司的16名数据库技术专家共同组建了新的技术委员会，与社区全体成员一起在内核、安全、AI、云原生等领域开展技术创新，持续构建openGauss的技术竞争力。

openGauss社区分委会成立仪式。受访者供图

值得一提的是，openGauss社区分委会（以下简称“分委会”）也于会上正式成立。据悉，分委会由openGauss社区主导，由鲲鹏&欧拉生态创新中心负责运营，与数据库产业链伙伴共建。旨在搭建面向高校师生的平台，促进高校走进开源社区，推动产研融合、产教融合。高校开发者可以在openGauss社区学习、实践、贡献，加速成长为数据库产业人才，为数据库技术创新贡献智慧和力量。同时，分委会还致力于将openGauss融入高校教改创新、助力高校学生基于openGauss完成毕业设计，在openGauss社区完成在线实习项目；提供openGauss技术培训赋能，组织开源技术研讨、推荐openGauss众智项目；为openGauss系列赛道提供技术辅导等。

openGauss社区理事长江大勇表示，openGauss开源数据库，面向数字基础设施致力于提供安全、稳定、高效、智能的数据管理能力，加速企业数字化转型。openGauss是技术创新平台，持续打造最具创新力的数据库开源社区，构建繁荣的生态体系。

(责编：董童、李源)