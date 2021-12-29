原标题：驭势科技无人驾驶行李车 全球首次投入机坪转运工作

近日，由驭势科技打造的无人驾驶行李牵引车队在乌鲁木齐国际机场正式投入货邮转运工作。目前无人车队在冰雪极寒天气下完成了常态化运营检验，并实现机坪、廊桥穿行，柔性融入现有机坪货邮转运流程，为实现四型机场建设提供了新的科技支撑。该项目首期已批量投入5台无人驾驶行李牵引车进行全天候机场内物流运营。

乌鲁木齐国际机场作为国家级门户枢纽机场，承载着繁忙的客运及货运需求，尤其在全球疫情爆发之后，对机场物流提出了更加严苛的要求，新疆地区冬季-20度的极寒暴雪天气对原有的物流作业亦存在巨大挑战。结合乌鲁木齐国际机场的物流作业需求和气候特征，驭势科技为机场物流方案进行了有效的优化设计和智能升级，采用无人驾驶行李牵引车取代人工驾驶车辆。

无人驾驶行李牵引车基于通用自动驾驶技术栈U-Drive 打造，车身搭载了激光雷达、DGPS和摄像头等多类传感器，完全无需人类操作，在行驶中可精准感知周边环境，智慧检测机坪上的飞机位置并自动停车避让，同时实现多车协同、精准停靠等功能，保证运输过程安全可靠。此外，机场工作人员还可基于无人车云端智能管理平台，进行有效管理调度和远程监控。

无人驾驶行李牵引车可应对极寒等极端气候和复杂工况，并遵守机坪运输行驶规范，满足民航安全要求。采用无人驾驶行李牵引车进入机坪开展运输工作，能够有效避免人员接触、降低运营成本、提升机坪运作的安全性，切实解决了民航运营诉求。

乌鲁木齐机场物流作业人员表示，无人驾驶行李牵引车为机场货邮全天候高效运输带来了保障，它充分体现了科技创新助力传统行业智慧升级的力量。

近年来，驭势科技“全场景、真无人、全天候”自动驾驶技术连续落地数十个场景和行业，在机场物流领域的耕耘更是可以追溯到2019年，拥有持续近700天零事故、真无人运营的行业纪录，打造了多个行业标杆项目。今年11月，驭势科技参与起草的《机场无人驾驶设备应用路线图》经民航局审议通过，正式向全行业发布，其深度参与全国机场行业技术的标准制定和应用，技术实力得到民航业内人士的充分认可。

未来，驭势科技将携手乌鲁木齐机场以及更多合作伙伴，继续探索面向未来的智慧机场建设，与合作伙伴共同激发更多创新势能和应用场景，为新时代机场高质量发展构筑强健根基，加快推动机场物流产业升级。（记者 刘慎良）

(责编：董童、李源)