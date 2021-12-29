原标题：欲善其事，必先利其器——中汽中心发布民族汽车品牌向上计划最新成果！

12月25日下午，中国汽车产业发展（泰达）国际论坛年度之声在天津召开，本次会议以“融合与竞争——变革的力量”为主题，行业机构领导、汽车企业高层、行业专家总结了2021年产业发展，研判未来汽车产业变革趋势，为助力汽车产业高质量发展提供智库支持，会议由中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长、总经理安铁成主持。会上，中汽中心召开“聚势赋能，探民族汽车品牌向上之路”发布会。

民族汽车品牌向上计划肩负使命

中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长、总经理安铁成

安铁成指出，品牌塑造是一个企业乃至国家竞争力的重要体现，也是赢得市场的重要资源。中汽中心紧扣行业发展需求，开展“民族汽车品牌向上计划”课题研究，持续赋能民族汽车品牌，为中国汽车产业的高质量发展贡献智慧与力量。

中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理吴志新

民族汽车品牌如何实现突围？中国汽车技术研究中心有限公司党委委员、副总经理吴志新指出，要深耕产品硬核实力、依靠技术创新建立品牌忠诚度和认可度，引领品牌向上。要树立好自己的品牌调性，打造良好的品牌IP，使品牌营销真正能够为产品带来附加值。要以用户的需求为原点，塑就以“人·车·企业”相互联结的新生态模式，打造品牌建设与用户需求共鸣的良好局面。要积极拥抱年轻一代，做最懂年轻人的品牌，与年轻用户同频共振，激发年轻人对于品牌的认同感。

中汽中心建立“民族汽车品牌向上计划”

中汽中心积极践行央企责任，牵头行业机构和多家民族品牌车企，自4月20日启动“民族汽车品牌向上计划”以来，已吸引20余品牌加入工作组，并发布了“民族汽车品牌向上体系”，得到工作组各民族车企的一致认可。课题组聚焦向上底层逻辑和方法研究，进一步将科技成果转化应用，已于11月中汽中心科技周上为岚图汽车和星途汽车两个品牌进行了针对性的诊断分析，并提出品牌提升建议，得到企业赞誉。

欲善其事，必先利其器，如何衡量以及准确定位品牌一直备受企业关注，课题组通过消费者调研、企业共研、专家访谈、数学建模等方法为民族汽车品牌向上之路出谋划策，以高质量研究成果推动民族汽车品牌向学理化阐释、学术化表达、体系化构建工作。

民族汽车品牌向上计划成果发布

会上，中汽信息科技有限公司汽车消费者研究部部长、消费者研究洞察领域专家杨靖发布民族汽车品牌向上计划最新研究成果。

一是品牌力测量模型。“品牌力测量模型”创新性引入用户视角观测品牌，综合用户心智和市场表现定义品牌力，将品牌力分为八个维度，通过问卷和大数据法采集主客观数据，通过熵权法、投影寻踪等方法处理数据，通过品牌力测量模型，可以了解民族汽车品牌状况与动向。知其然，还要知其所以然，项目组以大量详实的数据和生动的案例，系统介绍了民族品牌存在优势，如在当前民族文化的潮流下，相比于技术沉淀深厚、品质可靠的合资品牌，民族汽车品牌更容易引发用户共鸣。

二是品牌向上的不同路径。从品牌发展历程自下而上来看，最开始广泛获得的是市场的占有率，其次是品牌形象，然后是品牌的溢价能力。现在一些豪华品牌汽车，其实是相对完整地走了自下而上的品牌向上的路径。品牌向上需要稳固市场占有率基石，提升品牌形象，助力品牌溢价能力，最终达到品牌信仰。要做到品牌向上，需要从五方面进行提升：产品和服务是基础，技术是支撑力，营销是推动力，文化创新是向上的拉力。

三是不同路径下民族汽车品牌向上影响机制。从研究品牌力影响因素入手，“品牌向上路径及机制”在扎实的数据统计和分析的基础上探讨了民族汽车品牌发展特征、多元化向上路径，品牌可根据企业目标和自身资源禀赋选择适宜路径，同时归纳产品、服务、营销、文化、创新五大影响因素，并根据不同路径的阶段目标特点为五大因素赋权，星号越多代表权重越大。研究发现无论哪一条路径，品牌的产品因素都是非常关键的，其次文化因素的影响力也非常大，如何结合中国文化建立自己独特令人共鸣的品牌文化也是民族品牌可以脱颖而出的重要手段。

四是建立品牌联合实验室。民族汽车品牌向上计划自2021年4月开展以来，共吸引20余品牌加入工作组，并携手长安汽车、岚图汽车、星途汽车、东风风神、东风风行建立起一对一品牌联合实验室，依托“民族汽车品牌向上计划”的研究成果，针对具体企业开展“品牌诊断—品牌咨询—辅导提升”研究，形成研究闭环，针对民族汽车品牌了解自身品牌现状，优化品牌战略和执行策略、品牌策略落地等一些列品牌建设工作提供帮助和指引，为民族汽车品牌建设共研共创提供平台。

据介绍，未来，民族汽车品牌向上计划将立足中汽中心平台优势，集聚民族车企创新力量，与民族车企共同携手向着更辽阔的舞台进发。

(责编：董童、李源)