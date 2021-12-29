申佳平

原材料工业包括石化化工、钢铁、有色金属、建材等行业，也包括新材料产业。原材料工业是实体经济的根基，是产业基础再造的主力军和工业绿色发展的主战场。

近日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部联合印发《“十四五”原材料工业发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。

我国原材料工业进入高质量发展新阶段

《规划》介绍，“十三五”以来，我国原材料工业转型升级成效显著，综合实力稳步增长，国际竞争力持续增强。规模优势得到新提升，2020年我国原材料工业增加值占规模以上工业的27.4%；结构调整取得新进展，产能严重过剩行业总量供需基本恢复平衡，1.5亿吨钢铁去产能目标提前完成；企业实力加快提升，2020年我国（不含港澳台）入围世界500强原材料工业企业34家；创新能力迈上新台阶，研发投入强度由2015年的0.76%提高到2020年的0.9%左右；绿色转型呈现新面貌，重点大中型企业吨钢综合能耗较2015年下降4.7%……

“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。

《规划》具体指出，从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。我国公平竞争的市场体系日趋完善，特别是各种资源要素向优势领域、企业集聚，为原材料工业强化产业链韧性提供了基础支撑。新一轮科技革命和产业变革重塑全球经济结构，特别是新一代信息技术和制造业深度融合，为原材料工业转型升级锻造新优势提供了动力源泉。

但同时，当前原材料工业存在的短板和瓶颈依然突出，中低端产品严重过剩与高端产品供给不足并存，关键材料核心工艺技术与装备自主可控水平不高，绿色低碳发展任重道远，数字化水平难以有效支撑高质量发展，关键战略资源保障能力不强等问题亟待加快解决。面对新形势、新要求，要保持战略定力，增强底线思维，坚持系统观念，加速推动原材料工业体系优化开放与高质量发展。

“十四五”时期完成五项具体目标

《规划》按照“创新引领、市场主导、供需协调、绿色安全”的基本原则，提出了未来5年的总体发展方向和15年远景目标。

到2025年，原材料工业保障和引领制造业高质量发展的能力明显增强；增加值增速保持合理水平，在制造业中比重基本稳定；新材料产业规模持续提升，占原材料工业比重明显提高；初步形成更高质量、更好效益、更优布局、更加绿色、更为安全的产业发展格局。到2035年，成为世界重要原材料产品的研发、生产、应用高地，新材料产业竞争力全面提升，绿色低碳发展水平世界先进，产业体系安全自主可控。

其中，《规划》针对2025年提出五项具体目标。

一是供给高端化水平不断提高。先进基础材料高端产品质量稳定性可靠性适用性明显提升。部分前沿新材料品种实现量产和典型应用。突破一批重点战略领域关键基础材料。协同创新体系更加高效完善，国家新材料平台体系初步建成。新材料产业创新能力明显提升，重点行业研发投入强度达到1.5%以上，掌握一批具有自主知识产权的关键共性核心技术。

图片来源：工业和信息化部官网

二是结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增，产能利用率保持在合理水平。重点领域产业集中度进一步提升，形成5~10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。产业布局与生产要素更加协同，在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。化工园区集约水平显著提升，形成一批石化产业基地。

三是发展绿色化水平大幅提升。钢铁、有色金属、建材等重点行业能源消耗总量、碳排放总量控制取得阶段性成果。钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，水泥产品单位熟料能耗水平降低3.7%，电解铝碳排放下降5%。重点行业单位产值污染物排放强度、总量实现双下降，各行业实现稳定达标排放，新建项目满足超低排放标准。工业废渣等固体废物综合利用率进一步提高。

四是产业数字化转型效应凸显。智能制造能力成熟度3级及以上企业20%以上，关键工序数控化率70%以上，钢铁等重点领域关键工序数控化水平进一步提升。重点行业数字化、网络化、智能化水平显著提高，企业网络安全防护能力加快建设，建设100个以上智能制造示范工厂，10家以上工业互联网平台。

五是体系安全化基础更加扎实。战略资源保障能力大幅提升，形成基本稳定的资源保障体系。重点行业关键生产工艺技术及装备自主可控水平大幅提高，产业链断点堵点显著减少。重点行业本质安全水平大幅提升。城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成。

(责编：申佳平、高雷)