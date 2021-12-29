人民网北京12月29日电 （记者栗翘楚）近日，北京市智能网联汽车政策先行区对外发布《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》），并向部分企业颁发国内首批自动驾驶车辆收费通知书。

据了解，自动驾驶是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向。2020年2月，国家发展改革委、 中央网信办、科技部、工信部等十一部委就联合发布了《智能汽车创新发展战略》，将智能汽车列入顶层发展规划，并制定了明确目标——到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。

同年3月，工信部发布《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批公示，基于驾驶自动化系统在执行动态驾驶任务中的角色分配，以及有无设计运行条件限制，自动驾驶汽车将以5个要素为主要依据，被划分为0-5共6个不同的等级。

除政策助力外，自动驾驶也受到资本的青睐。据不完全统计，今年以来，自动驾驶行业融资超700亿元。然而，以单车智能为核心的自动驾驶技术路线正在全球遭遇发展瓶颈。早在2018年，部分汽车厂商便宣称其在售产品搭载了L2辅助驾驶功能。但时至今日，真正意义上能实现L3自动驾驶的量产车仍未诞生。

业界人士认为，这种现象也从侧面印证了单纯依靠传感器被动探测、信号反馈和执行机构完成指令的单车智能，在高阶自动驾驶发展的过程中仍然有很大的局限性。行业分析认为，若要在自动驾驶探索的道路上进一步实现降低事故风险和概率，车路协同将是绕不开的一环。

随着自动驾驶进入下半场，与众多“造车”企业不同，北京千方科技股份有限公司参与了自动驾驶产业发展的另外一个必要环节——“修跑道”，致力于为自动驾驶车辆铺设更智慧、更完善的行驶环境，推动自动驾驶产业标准制定，也更注重车路协同技术的创新研发和场景价值。

国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区亦庄基地。受访者供图

在互联网时代，与其它行业的发展趋势相同，交通行业也在经历数字化转型。千方科技总裁潘璠表示：“要实现高级别自动驾驶，并不是加装一些车端传感器设备就能做到，而是需要路侧基础设施的全盘数字化，实现数字孪生，并在此基础上与自动驾驶技术形成良好的互动和匹配。”

业界人士认为，当前，日趋复杂的交通问题呼吁全业务域数字治理，以顺应从单项治理走向综合治理、从交通治理走向城市治理、从单车智能走向车路协同的行业趋势。同时，智能物联时代一个重要变化是从功能驱动走向场景驱动，需要基于场景的云边端全栈式技术融合创新。

据了解，2016年，在北京市各级政府相关单位积极协作和指导下，由千方科技牵头成立的北京智能车联产业创新中心，联合行业知名企业、科研院所等机构，编制完成自动驾驶能力评估、道路选取、试验场建设、数据传输等一系列自动驾驶测试评价标准，为北京市在全国率先探索出自动驾驶测试的管理政策和服务体系，以及多场景测试提供了关键支撑。

从示范区到商业化起步，北京始终领跑全国。潘璠表示：“北京自动驾驶商业化示范从法律、法规、政策到技术产品落地全方位考量，在北京智能车联产业创新中心的支撑下，打造了一个高标准、全产业链的商业化示范区，并形成了一套‘北京经验’，这是区别于其他地区的最大特点。”

在业内人士看来，商用车自动驾驶需求更为迫切。相较于乘用车，商用车存在更明显的痛点，包括司机短缺、老龄化程度严重，人力成本持续上涨、油耗成本高昂以及交通事故多发等，而高级别自动驾驶技术有助于物流运输降本增效，提升道路交通安全。

潘璠认为，车路协同是对传统分散式交通技术的一次深刻变革，涉及到复杂的技术改造和产业链条，是一个持续性迭代升级的过程。在此背景下，除继续推进通信技术的演进与迭代之外，仍需要跨行业、跨部门协同推进。

在12月6日召开的2021年ITS智能交通大会上，千方科技发布了“Omni-T2.0全域交通解决方案”，其中针对交通数字化与自动驾驶的深度融合，提出“智能网联数字运营解决方案”。据了解，方案基于北京智能车联产业创新中心在亦庄测试示范区积累的“北京经验”，致力于为各地自动驾驶示范区提供组织与运行机制设计、准入政策与牌照发放、运营环境与场景建设、运营监管与产业服务，通过标准化的服务型产品助力城市发展智能网联产业，助推自动驾驶商业化进程。

(责编：王仁宏、高雷)