王绍绍、实习生周依佳

“如何讲好中国品牌故事，让消费中国品牌成为一种国际风尚，是当下我们正在思考的命题，也是我们品牌建设的使命。”

邓颖忠作为中顺洁柔的创始人，公司的员工喜欢叫他“忠哥”，因为他不像个老板，更像是位“大哥”。用他自己的话说，自己不是企业家，而是个“企业人”，也就是在企业里面为企业服务的人。

专心做好“一张纸”的同时更要学会做人

谈及公司创办之初，邓颖忠说：“我是第一代万元户，也是从一个小企业慢慢走过来，做了几十年，专注‘一张纸’。我一直认为经营事业就是经营人生，做任何事首先都是做人，经营人生对我而言是排在第一位的，经营事业更是离不开经营人生。”

从1979年改革开放初期，邓颖忠承包的纸品加工厂开始，到10年后注册“洁柔”商标成立“中顺洁柔”，从包装纸生产加工正式转型为生活用纸生产，并于2010年在深交所正式挂牌上市，再到2020年被评为中国品牌价值500强企业。43年来，中顺洁柔持续为消费者提供健康、安全、环保、舒适、便捷的产品及服务。

邓颖忠参与《对话企业家》访谈栏目 图片来源：人民网

“以信为源、以人为本”，邓颖忠认为这是他成功的秘诀。每一张纸所用到的原材料都经过精挑细选，每一道品控工序都要严苛要求，在乎每个细节，在乎每个消费者的使用体验，要做到真正对消费者负责。邓颖忠总是喜欢对身边的人说：“要多做好事，多帮人，不可以做半点坏事。勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”

在与经销商、供应商等合作伙伴们打交道时，邓颖忠会首先考虑对方能不能“赢”。“假如他不能‘赢’，只有我‘赢’，这个事我一定不做。”邓颖忠坚定地说。

打造好企业文化，不是单一地追求赚钱多少，而是要让所有的员工都取得发展，这是邓颖忠多年来一直追求的事情。他说：“最享受的就是看到身边更多人成功，中国很需要一大批强有力的企业家，这样才能带动起更多的青年人。”

“去家族化”管理，让企业越走越远

邓颖忠认为，在企业的经营管理方面，最高明的做法是追求无为而治，张弛有度。作为老板，只有吸纳顶尖人才，才能创造奇迹，企业才会领导未来。

于是在2021年初，邓颖忠和其子邓冠彪先后辞去了董事长、总裁职务，分别转任战略委员会主席、委员职务，并聘请了刘鹏出任董事长兼总裁。

邓颖忠接受采访时表示：“我找了几十年企业接班人，我发现刘鹏为人诚善，品行兼优，能力出众，有条理，三观正，我很欣赏。”

刘鹏加入中顺洁柔之后，基于公司经营现状以及未来长期发展战略，做出的第一个改变就是调整及优化高管组织架构。2021年，中顺洁柔增加了2个以前没有的岗位，一个是专职的品牌市场模块的副总裁，一个是人力资源副总裁，为公司在品牌建设、产品开发、人才培育和团队建设等方面创建了高效的组织保障。

同时，公司销售、生产的负责人均为公司内部提拔，另外引进了两名有世界500强工作经历的高级顾问。这样新老结合，本土干部和“洋墨水”干部的人才队伍有机结合，为企业更好更快地向着更优质、更高目标的发展奠定了基础。

刘鹏透露，2022年将夯实基础、凝心聚力，三年新征程，五年新高峰。用三年的时间，全新打造高效协同、和谐发展的环境，用五年的时间将中顺洁柔在品牌、产品、渠道、生产及运营等各方面发展推向新的高峰。

一直以来，邓颖忠都有一个朴素的比喻：做企业如同做渔夫，要懂得看天气，要懂得对周围环境有预判。在他看来，企业走到今天，除了需要有专门的团队在经营管理之外，更要做到放眼看世界、看本地、看自身，从战略层面思考未来，以赋能企业发展。现在，邓颖忠要做的就是这个“渔夫”，从宏观领域去把握企业未来的发展。

邓颖忠表示，作为企业人，要无条件地服务于企业。在经营企业时，诸多困难只是暂时的，遇到困难才能得到磨砺。所有困难都是改革及创新的开始，也就是成功的开始。优秀的管理团队就是要不断地被困难打磨，砥砺前行，才能成功，才能越走越远。

不忘初心，积极承担社会责任

据了解，中顺洁柔先后引进了国际级造纸及全自动化设备，坚持采用进口原生木浆和先进的环保安全技术，确保每一件产品的高标准和高品质。

近年来，国家一直倡导着环保节能理念。对此，邓颖忠表示，作为一个企业的带领者，需要提前预判到企业所面临的形势，以及企业的发展会对环境造成的影响，所以要根据这些预判在各方面做到未雨绸缪。

“我们排出来的污水，可以做到比外面的河水更清，甚至可以达到养鱼的标准。在能源消耗方面，中顺洁柔历来重视节能减排工作，这也是一直以来我很自豪的地方。” 邓颖忠说。

在响应低碳环保理念的同时，中顺洁柔也在积极承担社会责任。2020年至2021年，中顺洁柔在抗击疫情、扶贫济困和推动社会经济和文化发展得到了社会各界的肯定。

邓颖忠表示，作为一个有社会影响力的民族企业，要在发展过程中始终不忘初心，热心公益慈善事业，“做企业就是做人，只有做‘好’人，才能做‘好’企业。”

(责编：张文婷、吕骞)