人民网北京1月18日电 （记者栗翘楚）1月12日，中汽协发布2021年汽车工业经济运行情况，2021年汽车产销同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。

在此背景下，一汽-大众聚焦用户需求，全体系抢资源、保生产，多方协调保障芯片供应，快速高效地实时调整生产计划，以10777台的整车单日产量峰值再创历史新高，最终实现全年生产整车突破170万辆，全年向用户交付新车185.8万辆。

1月17日，一汽-大众举行2022年新闻年会，一汽-大众董事、党委书记、总经理潘占福在致辞中表示，2021年，一汽-大众依托强大的体系能力，在全力保生产、抓经营的同时，深刻洞察产业动态，全面深化转型升级。

据了解，2021年，一汽-大众在技术领域先后落成并投入使用了新能源中心和新技术开发中心，大幅提升其在新能源车辆、整车性能等方面的开发和测试能力，进一步夯实在技术创新领域的优势。此外，实现传统车与新能源车战略双布局，在传统车型方面，大众品牌和奥迪品牌投放了大众揽境、全新奥迪Q5L家族等高端车型；在新能源方面，大众品牌加速布局MEB平台车型，ID.4 CROZZ、ID.6 CROZZ上市以来销量不断攀升；奥迪品牌则带来豪华纯电C级SUV家族——奥迪e-tron和奥迪e-tron Sportback等高端新能源车型。

“展望未来，一汽-大众将继续发挥数智化转型和创新发展的样板力量，坚持以用户为中心，深化高效益转型增长，持续保持企业产销规模位于行业第一，为广大用户提供高品质的出行服务。”潘占福说。

据介绍，一汽-大众将在三个维度加速转型升级，布局面向未来的前瞻能力。首先，继续聚焦“用户体验”变革，全力建设对中国用户的洞察能力，将全球的先进技术与中国用户的特殊需求紧密结合，推动一汽-大众在用户体验领域迈上一个新台阶；其次，继续加速数智化管理转型和人才储备，大幅提升效率、降低管理成本，为一汽-大众高质量发展注入更为强劲、更加澎湃的动力；同时，在传统能源和新能源领域，持续投放满足用户需求的新车型，2022年将有8款新车上市，并加速全新产品与技术的研发及验证工作，将体验更优的装备与智联功能交付用户。

(责编：张文婷、吕骞)