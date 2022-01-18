人民网记者 车柯蒙

2021年，超1万亿元新增减税降费红利兑现，有效激发了亿万市场主体活力；“便民办税春风行动”百条措施全部落地，“非接触式”办税范围进一步拓展，百姓办税缴费更省时、省心、省钱、省力；“五步工作法”加强税收监管，显温度有力度，营造更为公平法治的税收营商环境……

“十四五”开局之年，我国税收工作实现起步稳、开篇新、成效显。人民网经济民生采访部盘点出2021年五大税收流行语，展现税收工作在新发展阶段迈出的坚实步伐。

流行语一：“减、退、缓”税组合拳

2021年，“减税降费+缓税缓费”成为我国涉税政策新特点。

数据显示，2021年，我国新增减税降费预计超1万亿元。围绕提振工业经济运行、促进能源电力保供，制造业中小微企业预计办理缓税（费）2000亿元，煤电和供热企业预计办理“减、退、缓”税270亿元。围绕激发科技创新发展活力，受益于两度“升级”的研发费用加计扣除政策，企业提前享受减免税额3333亿元。

透过数据，可以看出，减税、退税、缓税政策突出支持了制造业创新升级以及量大面广、吸纳就业多的中小微企业和个体工商户，不仅帮助制造业转型升级、中小微市场主体减负，更有助于稳增长、保就业，为我国经济稳步复苏、持续向好注入更强动力。

成效如何、是否达到了激发市场活力的预期？“新办涉税市场主体”数量是一个观察视角。2021年，预计新办涉税市场主体约1300万户，同比增长13.6%，为2012年的2.4倍。

中国社会科学院大学副校长、研究员张斌评价，这也充分说明，作为“先手棋”，减税、退税、缓税政策正以组合拳的形式进一步发挥宏观经济政策的跨周期调节作用，是用税收杠杆对宏观经济进行精准调控的有力体现，并且越来越灵活，越来越有针对性。

流行语二：“智慧税务”开新局

2021年3月，中办、国办印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》，其中明确着力建设具有高集成功能、高安全性能、高应用效能的智慧税务。

何为智慧税务？概括起来讲，就是“两化、三端、四融合”。所谓“两化”，就是指构建智慧税务，有赖于推进数字化升级和智能化改造；所谓“三端”，就是指智慧税务建成后，将形成以纳税人端、税务人端和决策人端为主体的智能应用平台体系;所谓“四融合”，就是指智慧税务建成后，将实现从“算量、算法、算力”到“技术功能、制度效能、组织机能”，从“税务、财务、业务”到“治税、治队、治理”的一体化深度融合。

围绕构建智慧税务这一目标，税务部门全面完成智慧税务顶层设计，着力推动税收征管方式从“收税”到“报税”再到“算税”升级，税收征管流程从“上机”到“上网”再到“上云”转变，税收征管效能从“经验管税”到“以票控税”再到“以数治税”提升。

在描绘智慧税务蓝图中，税收大数据的应用尤为关键，2021年，全国税务系统利用税收大数据精准识别优惠政策适用纳税人惠及5亿余户次纳税人；提升纳税服务水平，服务纳税人办理各类涉税事项或推送服务信息7000余万次；聚焦经济运行中的热点、重点、焦点问题，开展宏观经济税收分析，全面系统地反映政策落实效果，发挥税收大数据的参谋辅政作用。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起表示，党和国家中心工作重心在哪里，税务系统的智慧和力量就汇聚到哪里。“以数治税”既是观念和理论创新，也是税收征管制度和实践创新，是税务治理优势转化为国家治理效能的“税务贡献。”

流行语三：便民办税春风行动

2021年2月24日，国家税务总局启动2021年“我为纳税人缴费人办实事暨便民办税春风行动”，有针对性地推出10大类30项100条便民办税措施，到年底前全部兑现。这是税务系统连续第8年开展此项活动。

100条便民办税举措推出之前，税务总局牵头组织全系统开展广泛调研，面向50多万纳税人缴费人开展了两轮需求征集，线上广开言路，线下招募3.7万名“税费服务体验师”，充分吸纳各方意见建议，有针对性地制定具体措施。

通过落实春风行动各项措施，办税缴费愈发简便快捷，除法律规定和需线下实物交付的外，办税缴费事项全部实现“非接触式”办理，其中，212项全程“网上办”；全面实现企业社保缴费“网上办”、基本实现个人社保缴费“掌上办”。

与此同时，2021年税务总局与全国工商联开展助力小微企业发展“春雨润苗”专项行动，推出3大类12项行动措施，助力小微企业发展。

“便民办税春风行动，增强了企业获得感，也让我们对即将开展的第9次便民办税春风行动充满期待！”国电电力大同发电有限公司党委书记、董事长左银华的一席话，说出了广大纳税人缴费人的心声。

流行语四：优化税收营商环境

2021年，随着税务领域“放管服”改革向纵深推进，税务监管体系持续完善，市场主体发展正迎来更趋市场化、法治化、国际化的税收营商环境。

总体来看，可以通过“减”“服”“管”来体现税收营商环境的持续改善。

以“减”为主基调，助力各类市场主体轻装上阵。2021年，税务部门统筹推进减税降费政策落实，更好激发市场主体活力，助企减负纾困取得积极成效。

以“服”为主旋律，服务经济社会高质量发展。“非接触式”办税缴费服务不断拓展，近90%涉税事项、99%纳税申报实现网上办理；个性化服务更加精准，打造全国统一的宣传辅导精准推送标签体系，将税费优惠政策送到纳税人缴费人手中，目前已推送54批次税费优惠政策。

以“管”为主抓手，营造规范发展环境。2021年，税务总局依法依规严肃查处一批重大偷逃税案件，举一反三进一步健全税收监管体系，促进相关行业在发展中规范、在规范中发展。打击“假企业”“假出口”“假申报”专项行动圆满收官，共依法查处涉嫌虚开骗税企业44万户，挽回税收损失909亿元，抓获犯罪嫌疑人43459人，5841名犯罪嫌疑人慑于高压态势主动投案自首。

2021年，纳税人满意度综合得分提升至87.2分。同年11月，“一带一路”税收征管合作机制秘书处还发布《中国税收营商环境改革发展研究报告（2016-2020）》，充分肯定中国优化税收营商环境的做法成效。

流行语五：“五步法”税收监管显温度有力度

2021年，个别明星和网络主播因偷逃税款被税务处罚。从记者归纳分析来看，税务部门及时总结对有涉税问题的高收入人群实施监管的有效做法，形成了先提示提醒，再督促辅导，后予以警告，对警告后仍拒不配合整改的依法进行立案稽查，对立案案件选择部分情节严重、影响恶劣的在查处后公开曝光的“五步工作法”，反映税务部门宽严相济，坚持执法力度和温度相统一的执法理念。

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英表示，提醒、督促、警告、稽查、曝光的“五步工作法”体现出严格执法的“刚性”和人文关怀的“柔性”，实现了税收执法和税收服务的结合。事实上，刚柔并济的治理思路已经在近年的税务监管和税收执法中越来越多地展现出来。

“从查处曝光的案件来看，‘五步工作法’日见成效，已然成为税务部门加强高收入者监管的一套成熟打法。”西南财经大学教授、西财智库首席研究员汤继强表示，让监管有温度、有力度，有助于营造更公平且有秩序的竞争环境。

(责编：张文婷、吕骞)