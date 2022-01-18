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发改委：入冬以来我国天然气保供情况好于往年

2022年01月18日17:48 | 来源：人民网
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人民网北京1月18日电 （记者许维娜）清洁供暖一直是社会关注、人民关切的重大民生工程。在全球特别是欧洲天然气价格出现暴涨背景下，我国今冬供暖季天然气保供情况如何？如何保障我国天然气持续稳定供应？

18日上午，国家发展改革委召开2022年首场例行新闻发布会。国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿表示，北方地区清洁取暖是重大的民生工程、民心工程。今年国际市场天然气供需形势跌宕起伏，备受关注。

李云卿指出，入冬以来，受诸多因素交织叠加影响，全球特别是欧洲天然气价格暴涨。中国作为天然气进口大国，客观上会受到全球市场的影响。按照党中央、国务院部署要求，国家发展改革委、国家能源局会同各地、各有关部门和中石油、中石化、中海油、国家管网公司等企业，持续深化天然气产供储销体系建设，大幅提升储气能力，特别是组织供需各方早签合同、早落实资源，扎实做好冬季天然气保供各项准备工作。

李云卿表示，总体看，入冬以来我国天然气保供情况好于往年。

从资源供应看，全国储气库库存、沿海LNG储罐罐存、国家管网公司管存一直处在高位运行。去年12月27日，全国用气量创13.72亿立方米的历史新高，比上个供暖季日最大用气量高出5千万立方米。从需求保障看，落实供暖季合同量超过1700亿立方米，北方地区取暖等民生用气得到充足稳定供应，燃气发电、化肥生产等重点领域用气也得到较好保障，截至目前全国一直未出现“压非保民”情况。

从价格运行看，国内市场天然气价格基本稳定，用气高峰期甚至同比下降，远低于全球市场气价水平。居民生活等民生用气价格保持稳定。当前，全国天然气资源供应充足，能够确保春节假期人民群众温暖过节。

李云卿表示，为保障天然气持续稳定供应，国家发展改革委将会同各地区、有关部门和企业，进一步深化天然气产供储销体系建设，扎实做好天然气保供稳价工作。

一是组织全面签订和履行好天然气中长期合同，及早落实资源，严格按合同保障供用气秩序稳定。今年我们推行单独签订民生用气合同，目的就是要把民生用气保障工作做得更扎实、更到位。

二是大力提升勘探开发力度，以页岩气等非常规资源为重点，推动国内天然气增储上产，夯实国内资源保供的基础。

三是加快提升储气调峰保供能力，压实各方责任，加强调度和考核，全面推进储气设施项目建设，增强高峰调节能力。

四是加快构建多元稳定的进口供应体系，加强统筹协调，推进设施能力建设，保障进口安全稳定。

五是深化天然气市场化改革，完善管网运行调度机制，加强互联互通建设，充分发挥“全国一张网”作用，提高资源配置运行效率。

六是做实做细“压非保民”预案，加强实战演练，必要时精准有序实施，确保民生用气需求得到满足。

(责编：张文婷、吕骞)

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