人民网北京1月18日电 （记者许维娜）新冠疫情的常态化加剧了部分民营企业的生存难度，过去的一年里，我国采取了多项帮助民营企业尤其是中小微企业减税降负、降低融资难度的措施。成效如何？2022年还将采取哪些工作措施？

18日上午，国家发展改革委召开2022年首场例行新闻发布会。国家发展改革委国民经济综合司司长袁达在会上表示，保企业就是保就业、保民生。

袁达指出，2021年，面对新冠肺炎疫情持续反复、大宗商品价格上涨等问题，部分民营企业、中小微企业生产经营受到影响，按照党中央、国务院决策部署，各有关部门陆续出台了助企纾困的系列举措，取得了显著成效。

2021年，国家发展改革委依托全国信用信息共享平台，大力推广“信易贷”模式，建成运行了全国中小企业融资综合信用服务平台（即全国融资信用服务平台），充分挖掘信用信息价值，缓解银企信息不对称难题，着力纾解中小企业融资难融资贵的问题。

据初步统计，截至2021年末，通过各级融资信用服务平台累计发放贷款超过7万亿元。同时，积极配合金融管理部门，延长两项直达实体经济的货币政策工具实施期限，新增3000亿元支小再贷款额度支持小微企业和个体工商户贷款，持续加大金融对中小微企业的支持力度。

袁达表示，下一步，国家发展改革委将认真贯彻落实中央经济工作会议部署，加大对民营企业特别是小微企业支持力度，重点在以下四个方面持续发力。

一是解难题。着力解决好民营企业在产权保护、招投标、市场准入、融资支持等领域存在的典型问题。

二是拓空间。完善民营企业参与国家重大战略实施机制，制定支持民营企业参与乡村振兴的政策举措，引导民营企业参与增量国有企业混合所有制改革等。

三是促公平。深入推进实施公平竞争政策，加强反垄断和反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争。

四是抓示范。充分发挥示范带动作用，进一步激励地方聚焦民营经济发展中的难题，持续探索创新，持续创造可复制可推广的经验做法，持续带动面上支持民营经济发展工作取得新进展、新突破。

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