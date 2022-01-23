本报记者 刘成友 辛 阳 胡婧怡

伴随着隆隆巨响，通红的钢板快速传送，经过轧制、喷淋冷却，变成黑色钢带，再卷成钢卷……在鞍钢集团鞍钢股份热轧带钢厂1780热连轧生产线上，长达百米的传输轨道由400多个辊道组成，若有一个辊道停滞，轧制好的钢带表面就会出现大面积划痕。

“以前发现划痕，要对辊道逐一倒查，往往耗费大半个小时。”鞍钢信息产业公司首席研究员刘佳伟介绍，“生产线经过5G工业互联网改造后，10分钟就能确定问题，废次品、降级品减少到原先的1/10。”

辽宁传统制造产业比重大，连续性生产多、设备种类多、数据量大，产业数字化的场景资源优势和数字产业化的数据资源优势明显。抢抓发展机遇，积极拥抱数字时代，“数字辽宁、智造强省”建设正在辽沈大地全面展开。

——聚焦产业数字化，推动数字技术与实体经济深度融合。

在大连亚明汽车部件股份有限公司，生产车间内几乎看不到工作人员的身影。利用5G+工业互联网技术，大连亚明将人、机、物数字联通，实现了各类数据一“屏”呈现，每个重要生产步骤都可追溯，产品开发时间从4个月缩短至1个半月。

2021年，辽宁省财政设立20亿元专项资金，支持企业数字化转型和智能化改造，推动近2万户工业企业上云，新建5G基站5万个。迄今，辽宁上云企业近9万户，规模以上企业数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率分别达到71.2%和54.2%。

数字赋能，传统产业加快转型升级。3年来，辽宁已完成109个智能制造重点项目建设，通过智能化改造，企业生产效率平均提升21.2%，运营成本平均降低15.6%。2021年1至11月，全省高技术制造业增加值同比增长14%。

——聚焦数字产业化，驱动新兴产业加快发展。

戴上3D眼镜，电脑屏幕上的房屋、树木变得立体。依托三维仿真技术，一个南方村落的样貌在辽宁宏图创展测绘勘察有限公司的电脑中被数字化复制出来。“过去公司主要为政府部门提供地理信息采集、确权服务，近两年数据内容得到广泛应用，社会订单数量激增。”宏图创展公司董事长刘莉萍说。

培育数据要素市场，拓展大数据、人工智能等应用场景，辽宁着力催生新产业新业态新模式，软件、集成电路、大数据等新兴产业驶入发展快车道。2021年1至11月，全省服务器、集成电路、光缆、工业机器人产量分别增长102.9%、46.3%、18.3%、10.1%；全省规模以上服务业中，软件和信息技术服务业营业收入同比增长8.5%。

——聚焦产业发展需求，强化科技创新支撑引领作用。

虽是寒冬腊月，沈阳芯源微电子设备股份有限公司的生产线却一派火热景象。“半导体产业蓬勃发展，让公司快速壮大，目前我们已拥有授权专利212项，预计2021年营业总收入将增长一倍。”芯源公司董事长宗润福介绍。

辽宁着力健全创新激励和保障机制，通过制度创新为技术创新打造生态、厚植土壤。2021年，辽宁启动实施数字经济领域“揭榜挂帅”项目16项，推动39项关键技术攻关，组建数字经济领域省级重点实验室11个，构建信息领域产学研用联盟40个。

“工业是辽宁的命脉，辽宁振兴首先要工业振兴。”辽宁省委主要负责同志说，“我们将坚定不移走创新路、吃‘创新饭’，以数字赋能倒逼改革、激活创新，推动数字经济和实体经济融合发展，实现辽宁‘数字蝶变’。”

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)