本报记者 何 聪 姚雪青

日前，位于江苏苏州工业园区的亚盛医药传来好消息：经国家药品监督管理局药品审评中心批准，公司在研原创一类新药APG—2575，进入“治疗复发难治性慢性淋巴细胞白血病的关键注册Ⅱ期临床研究”。

这款新药技术壁垒高、开发难度大。“大多数生物药的靶点都在细胞膜上，而这款新药的靶点位于细胞内的线粒体上。”亚盛医药有限公司董事长杨大俊介绍，药物的小分子好比携带一把“剪刀”，能够“刺破”细胞膜进入线粒体，同时自带“导航”，可以稳准快地“占领”好位置，发挥出更大效力。

亚盛医药的技术创新，靠企业不懈努力，也离不开好政策的支持。近年来，苏州出台一系列政策文件，着力优化创新机制，培育创新土壤，增强企业“生火做饭”的能力，提高企业创新水平。2021年，《苏州市生物医药及健康产业强链补链三年行动计划（2021—2023）》出台，“每年年初发布关键技术攻关项目清单，引导企业围绕科技创新，破解产业发展瓶颈。”苏州市工信局生物医药产业处处长石志伟说。

“好政策对企业创新攻坚发挥了显著的积极作用，在关键时刻助力新药进入‘关键注册Ⅱ期临床研究’。”杨大俊说，生物新药研发过程风险高、投入大、周期长，“有力的资金支持、便利的信贷政策，特别是对研发方向的认可和鼓励，让企业可以心无旁骛地开展自主创新。”

苏州还大力实施生物医药产业技术攻坚工程，鼓励支持生物医药企业联合科研院所、本地配套企业围绕产业链关键环节，对中试验证、批量生产等工程化阶段开展上下游联合攻关。

“政府鼓励上下游企业联合攻关。如果成功，专利归企业所有；万一失败，风险共担。”苏州盛迪亚生物医药有限公司生产部负责人汪军表示，这样的机制和政策，帮助企业解除后顾之忧。

盛迪亚公司与制药设备提供商利穗科技（苏州）有限公司联合攻关“国产全自动在线配液系统的研发及在大规模抗体生产工艺项目”。走进盛迪亚公司的“配液”车间，只见几个不锈钢罐连接着几十米的管道，不见以往员工穿梭忙碌的身影。只需按下按钮，生物制药中最为关键和繁琐的一道工序——“配液”就会自动完成。

“我们与利穗科技联合研发的这套工艺，通过工业互联网、数字建模等先进技术，精准测算原料需求比例，抓取后直通生产设备、闭环操作。”汪军介绍，它不仅有效减少了人为误差，还极大降低了物料成本，一批次“配液”能节省成本近百万元。

通过强链补链、联合攻关，苏州生物医药产业自主可控的设备及系统，实现了从无到有、从一环到多环的突破，既为龙头企业节省了成本，还带动了上下游中小企业发展，提升产业整体竞争力。截至2021年底，苏州当年新增11家生物医药领域上市企业、新上市6个创新药，均居全国前列，生物医药产业规上工业产值2021年预计将突破2000亿元。

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 01 版）

(责编：牛镛、袁勃)